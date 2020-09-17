«المتحد - البحرين» يتقدم لزيادة نسبته في فرع مصر

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد- البحرين، عن تقدمه بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، للحصول على موافقتها لطرح عرض شراء اختياري لزيادة نسبة مساهمته في البنك الأهلي المتحد- مصر، من 85.5 في المئة إلى 99.85 في المئة، بسعر 29.78 جنيه للسهم الواحد.

وأشار البنك في بيان لبورصة البحرين، أمس، إلى أن الحد الأدنى لقيمة عرض الشراء الاختياري المقترح سيكون 81.2 مليون دولار.

وأضاف أنه سيتم الطرح على جميع المساهمين الحائزين على حصص الأقلية من أسهم البنك في مصر، بعد الحصول على الموافقات المعنية.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أول أمس، عن إيداع مشروع عرض شراء اختياري المقدم من البنك الأهلي المتحد البحرين، وشركة مصر استراتيجياً للاستثمار على أسهم الأهلي المتحد مصر.

وأوضحت الهيئة أن العرض يشمل حتى 43.54 مليون سهم، تمثل حتى 14.52 في المئة، والمكملة لنسبة 100% من أسهم البنك، بسعر 29.793 جنيه للسهم. وأنهى سهم البنك تداولاته اليوم في بورصة البحرين مرتفعاً بنسبة 2.59 في المئة.

