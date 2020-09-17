«الوطني» نظَّم ورشة حول التنوع والوعي الفكري في بيئة العمل

مال وأعمال

نظم بنك الكويت الوطني ورشة عمل تفاعلية عن بعد (أونلاين) تحت عنوان « التنوع والوعي الفكري في بيئة العمل» وذلك للتعرف على مفهوم القيادة وكيفية ضمان الشمول والتنوع بين الرجل والمرأة في جميع نواحي العمل والتي استمرت على مدى أربعة أيام وشارك فيها نحو 20 متدرباً ومتدربة.

حيث ناقشت الورشة كيفية إدارة المهام وطرق التفكير في التواصل والعلاقات والفروقات بين الجنسين من خلال الكشف عن الاختلافات التي تجعل كل شخص فريداً من نوعه وكذلك تحقيق التوازن بين الأهداف الشخصية وأهداف الفريق وكذلك الموازنة بين الحياة الشخصية والعمل.

وبهذه المناسبة قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: «الهدف الأساسي من إقامة ورشة العمل هو زيادة الوعي بالاختلافات بين الجنسين وكيفية تسخير هذه الاختلافات لتحسين الإنتاجية وزيادة الابتكار بالإضافة إلى ضمان مساهمتها على نحو فعَال في صنع القرار الذي يصب في صالح مواصلة مسار النمو للمؤسسات».

وأضاف العبلاني أن هذه الورشة تعد الثانية في أقل من عام بعد النجاح الكبير الذي حققته الورشة السابقة والتي عقدت في الربع الأخير من العام 2019.

وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني يتبع نهجا فريداً فيما يخص ضمان التنوع وتكافؤ الفرص، حيث يكفل البنك فرصاً متساوية لجميع موظفيه دون استثناء، وذلك لضمان التزامهم وتحفيزهم على الابتكار.

وأوضح العبلاني قائلاً: «يضفي تنوع القوى العاملة قيمة مميزة لأعمال بنك الكويت الوطني الذي تنتشر فروعه في 4 قارات و 15 دولة حول العالم، حيث نفخر باستحواذ الموظفات على 45% من القوى العاملة، فيما يعد إنجازاً مشهوداً على مستوى القطاع المصرفي وسوق العمل الإقليمي كما يلتزم البنك بتمكين المزيد من السيدات من خلال التوجيه وتوفير فرص أمام تطورهن الوظيفي.

وقال العبلاني يعد تطوير الموظفين من أهم الأولويات الراسخة لدى بنك الكويت الوطني، وتعتبر إحدى ركائز الاستدامة الست التي يتبناها البنك، حيث يسعى الوطني إلى تسليط الضوء عليها عبر مجالات مختلفة، بما في ذلك إدارة المواهب والتنوع والشمول وتعزيز الكوادر الوطنية وإشراك الموظفين وتزويدهم ببرامج التدريب والتنمية.

