«المتحد» أطلق «اعرف عميلك»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن إطلاق خدمة «اعرف عميلك» إلكترونيا، وهي الخدمة التي تتيح للعميل تحديث معلوماته وبياناته الشخصية من أي مكان يتواجد فيه سواء داخل أو خارج الكويت وفي أي وقت يناسبه على مدار الساعة، وهو ما يعكس حرص البنك على مواكبة التغييرات التقنية المتلاحقة، لتوفير المزيد من الراحة والمرونة لعملائه لينعموا بتجربة مصرفية متميزة.

وتعد هذه الخدمة حلا إلكترونيا يتميزبمستوى عال من الأمان والحماية،. حيث تمت اتاحة الدخول للخدمة من خلال رابط متاح على موقع البنك الإلكتروني ليتمكن العملاء من تحديث بياناتهم الشخصية براحة تامة ودون الحاجة إلى زيارة أي فرع ، ما يمكنهم من مواصلة تجربتهم المصرفية دون انقطاع.

وبهذه المناسبة أكدت هدى المدني، مدير عام التحول الرقمي والابتكار في البنك الأهلي المتحد: «تعمل هذه الخدمة الجديدة على تشجيع عملاء البنك الأهلي المتحد على الاستفادة من آليات التحول الرقمي وتقديم إضافة متميزة للباقة المتكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية باستخدام قنوات البنك الإلكترونية. كل هذا يعطى معنى جديداً في تحقيق راحة العميل من خلال اعتماد حلول التحول الرقمي الفريدة من نوعها».

وأفادت أميرة البعيجان مدير أول – الرقابة الداخلية والعمليات لدعم الفروع بالبنك الأهلي المتحد: «مع هذه الخدمة الجديدة يمكن لعملائنا تحديث بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية إلكترونيا براحة تامة وفي دقائق معدودة، وفي الوقت الذي يناسبهم وبسرعة وشفافية وأمان. فمن خلال هذه الخدمة المتميزة نخطو نحو تعزيز خدماتنا التي تتماشى مع التكنولوجيا المتطورة، ولاستيعاب أنماط حياة عملائنا السريعة والمتغيرة، كما ويسرنا أن تكتسب خدماتنا المصرفية الرقمية اهتماماً متزايداً وذلك بفضل استراتيجيتنا التي تضع راحة عملائنا وتلبية احتياجاتهم في صدارة أولوياتنا».

