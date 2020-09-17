«الخليج» يشارك في أكبر حملة لتنظيف الأماكن العامة بالكويت

مال وأعمال

يشارك بنك الخليج صباح يوم السبت المقبل في أكبر حملة في الكويت لتنظيف الأماكن العامة، بالتزامن مع يوم التنظيف العالمي.

وتأتي هذه الحملة الكبيرة بتنظيم من مبادرة النوير، حيث وقعت الشيخة انتصار الصباح، الرئيس التنفيذي ومؤسس مبادرة النوير، اتفاقية عالمية لتسجيل دولة الكويت رسمياً وإضافتها إلى الخريطة العالمية للدول المشاركة في يوم التنظيف العالمي. من خلال الانضمام إلى هذه الحملة تملك الكويت فرصة لتنظيم أكبر عملية جمع للنفايات في تاريخ الكويت في يوم واحد من البرامج والحملات المجتمعية.

ويدعم هذه الحملة العديد من جهات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إضافة إلى مجموعات تطوعية مختلفة للمساهمة في التنظيف. وفي تعليقها على هذه المبادرة قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج، سلمى الحجاج: «يسعدنا كثيراً أن نكون ضمن الجهات الداعمة لهذه الحملة النبيلة. نلتزم في بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، والمستوى الاقتصادي، والمستوى البيئي، وذلك في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص كنتيجة نهائية حتمية، وعلى البلاد بشكل عام وهو المسعى الأكبر والهدف الأسمى.

ومن هذا المنطلق، سيتطوع موظفو بنك الخليج في هذه الحملة، وندعو الجميع للمشاركة معنا في تعزيز الاستدامة البيئية في الكويت هذا السبت.»

ويمكن للراغبين بالتطوع تسجيل أسمائهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة https://www.alnowair.com/letsdoitkuwait/?lang=ar.

ومن الجدير بالذكر أن النوير هي المبادرة الأولى من نوعها غير الهادفة للربح في المنطقة، وقد تأسست عام 2013 على يد الشيخة انتصار الصباح.

ولدت النوير من البحث العلمي وتجربة الشيخة انتصار الشخصية التي جعلتها تتجّه إلى نشر وتعزيز الموقف الإيجابي في الكويت، من منطلق أن الموقف الإيجابي هو أهمّ عنصر في رفاهيتنا العامة وسعادتنا. إن أنشطة النوير، المعترف بها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متجذّرة في أبحاث علم النفس الإيجابي وأهداف تحقيق التغيير الإيجابي في السلوك الاجتماعي في الكويت.

