.. ويتوج سالم فائزاً بـ 12 ضعف راتبه

مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن الفائز في سحب حساب الراتب الكويتي الشهري عن شهر أغسطس لهذا العام. وقد حالف الحظ رشيد سالم، حيث فاز بجائزة نقدية تصل قيمتها إلى 12 ضعف الراتب.

وتم إجراء السحب في الفرع الرئيسي لبنك الخليج، بحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة.

يوفر عرض حساب الراتب لعام 2020 إلى جميع العملاء الكويتيين الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج، فرصة الدخول تلقائياً في السحوبات الشهرية والفوز بـ 12 ضعف الراتب، وفي السحب السنوي على أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت و هي 100 ضعف الراتب.

ويمنح حساب الراتب العملاء الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار كويتي أو قرض بدون فوائد لغاية 15,000 دينار، شرط ألاَ يقل الراتب الذي يتم تحويله إلى بنك الخليج عن 500 دينار.

وبإمكان العملاء الجدد الحصول على بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية بدون رسوم سنوية في العام الأول، مع إمكانية الحصول على قرض تصل قيمته إلى 70,000 دينار وتسديده خلال مدة 15 سنة، أو قرض استهلاكي تصل قيمته إلى 25,000 دينار.

