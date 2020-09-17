«بوبيان» أطلق خدمة الدفع عن طريق «Samsung Pay»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان إطلاقه خدمة الدفع الجديدة لعملائه من حاملي بطاقات السحب الآلي، البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع من فيزا باستخدام ساعات وهواتف Samsung الذكية و ذلك في إطار استمراره في تقديم أحدث خدمات الدفع الرقمية لعملائه.

وقال المدير التنفيذي لإدارة البطاقات يوسف الماجد «كنا قد أطلقنا في وقت سابق قريب خدمة الدفع دون تلامس عبر استخدام ساعات Fitbit و Garmin الذكية والتي تعد جزءاً من خدمة UTap ،حيث اعتاد عملاء البنك على استخدامها في عمليات الدفع عن بعد والتي طرحها بنك بوبيان في وقت سابق لأول مرة في الكويت.

نوه الماجد الآن ووفقاً للاستراتيجية المتبعة في بوبيان حول تطوير واستحداث خدمات الدفع عن طريق الأجهزة التي تدعم تقنية التواصل قريب المدى NFC تم إطلاق الدفع من خلال ساعات وهواتف Samsung الذكية داخل دولة الكويت وخارجها.

وأكد ان الجانب الإبداعي لخدماتنا ومنتجاتنا مبني على أساس فهم واقعي لاحتياجات العملاء واهتمام كبير بطموحاتهم مع مواكبة متطلبات العصر والتطورات المتسارعة التى يشهدها عالمنا.

من جانبه قال مدير عام شركة Visa في الكويت أنكوش ديفاداسون «مع انتشار الأجهزة المتصلة بالإنترنت في مختلف جوانب حياتنا، وارتفاع وتيرة استخدامها مع تطورات الاوضاع الحالية في الكويت والعالم ، نرى توجه الكثير من المستهلكين نحو سداد المدفوعات عبر أجهزة الهواتف الذكية في المتاجر التقليدية وعبر الإنترنت».

