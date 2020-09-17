الصقر: العراق من الشركاء التجاريين المهمين للكويت

مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، صباح امس بمبنى الغرفة سفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي.

رحب الصقر في بداية اللقاء بالسفير، حيث قدم له التهنئة بمناسبة تقديم أوراق اعتماده كسفير لجمهورية العراق لدى الكويت، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في تأدية مهام عمله. ثم تطرق الى تاريخ العلاقات الاقتصادية وسبل تنمية أوجه التعاون بين الكويت والعراق، مؤكداً أن البلدين يتمتعان بإمكانات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، حيث الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين تحتم بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة وذلك من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية، وتزويد الغرفة بالمشاريع الاستثمارية المتاحه لنشرها على المهتمين من قطاع الاعمال الكويتي. حيث يعد العراق من الشركاء التجاريين المهمين لدولة الكويت، إذ تحتل المركز الثالث للدول المستوردة.

وأكد الصقر أن الغرفة على اتم الاستعداد لتقديم كل خدماتها للتوصل الى نتائج إيجابية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب السفير عن سعادته لزيارة الغرفة مثمناً جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال في الجانبين من خلال شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة، كما أكد على حرصه للاستماع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي حول كيفية زيادة حجم الاستثمارات في المجالات التجارية والاقتصادية في الجمهورية.

وفي نهاية اللقاء، تقدم السفير بالشكر والامتنان لغرفة تجارة وصناعة الكويت على حفاوة الاستقبال وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال، والدور الذي تلعبه في تحقيق الأهداف المشتركة بين دولة الكويت والعراق.

