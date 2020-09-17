أسعار النفط ارتفعت 3 % بسبب موسم الأعاصير الأميركية

مال وأعمال

ارتفعت اسعار النفط بنحو ثلاثة في المئة مع تضرر الامدادات بسبب موسم الاعاصير في الولايات المتحدة والمخاوف من تعاف أبطأ من وباء كورونا.

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني إذ تسبب إعصار في توقف إنتاج نفط وغاز بحري في الولايات المتحدة وأظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأميركية.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 60 سنتا أو ما يعادل 1.5 في المئة إلى 41.13 دولاراً للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي 68 سنتا أو ما يعادل 1.8 في المئة إلى 38.96 دولاراً للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بأكثر من اثنين في المئة.

ذكرت «رويترز» عن مصدرين أنه من المتوقع وصول معدل التزام «أوبك» وحلفائها باتفاق خفض الإنتاج إلى 101% خلال أغسطس.

وتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط والغاز البحري الأميركي وأُغلقت موانئ تصدير يوم الثلاثاء في الوقت الذي وصل فيه الإعصار سالي إلى قبالة ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

وقالت ريستاد إنرجي في مذكرة «تقديرنا الحالي لإجمالي التعطل المرتبط...بسالي ما بين ثلاثة وستة ملايين برميل من النفط على مدى 11 يوما تقريبا».

ومن المرجح أن يقلص ذلك المخزونات على الرغم من أن مصافي التكرير مغلقة أيضا ما يخفض الطلب على النفط.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 9.5 ملايين برميل الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين زادت.وكان محللون توقعوا ارتفاع مخزونات النفط 1.3 مليون برميل. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات في الولايات المتحدة في وقت لاحق يوم الأربعاء والتي عادة ما تتعارض مع تقديرات القطاع.

وقالت آي.إن.جي للأبحاث «إذا رأينا رقما مماثلا... للانخفاض الذي أعلنه معهد البترول الأميركي أثناء الليل، فمن المرجح أن يقدم ذلك بعض الدعم الفوري للسوق».

وبسبب الاعصار المتوقع (سالي) نحو الخليج الأميركي تم إغلاق أكثر من خمس إنتاج النفط البحري الأميركي وأغلقت موانئ التصدير الرئيسية حيث تحول مسار العاصفة شرقا ما أدى إلى تجنيب بعض مصافي تكرير ساحل الخليج الرياح العاتية.

وقلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لعام 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 91?7 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى الحذر بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي.

وذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيتراجع بواقع 47ر9 مليون برميل يوميا هذا العام بما يزيد على 06ر9 ملايين برميل يوميا التي توقعتها المنظمة قبل شهر.

