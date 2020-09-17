اليابان: انخفاض الفائض التجاري مع الكويت بـ 77.5 % في أغسطس

مال وأعمال

أظهرت بيانات حكومية في اليابان ان الفائض التجاري مع دولة الكويت انخفض بنسبة 77.5 في المئة خلال اغسطس الماضي ليصل الى 13.4 مليار ين (127 مليون دولار) على أساس سنوي.

وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي انخفاض الفائض التجاري مع دولة الكويت للشهر الخامس على التوالي الى التباطؤ في مجال الصادرات لكن البيانات اكدت ان دولة الكويت حافظت رغم ذلك على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 12 عاما وسبعة اشهر بفضل استمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات.

وأوضحت البيانات ان اجمالي واردات اليابان من دولة الكويت تراجع بنسبة 71.7 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 19.9 مليار ين (189 مليون دولار) في خامس انخفاض شهري. وأضافت ان صادرات اليابان الى الكويت شهدت انخفاضا أيضا بنسبة 38.7 في المئة لتبلغ 6.4 مليارات ين (61 مليون دولار) لتسجل رابع هبوط شهري.

كما انخفض فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط بنسبة 49.8 في المئة ليصل الى 272.9 مليار ين (2.6 مليار دولار) في اغسطس الماضي متأثرا بهبوط واردات اليابان من المنطقة بنسبة 48 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت نسبة 94.3 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان تراجعا بنسبة 48?5 في المئة.

