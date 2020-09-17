«stc» أطلقت خدمة الطلب المسبق على «Galaxy Z Fold2 5G»

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن إطلاق خدمة الطلب المسبق للحصول على هاتف سامسونج المرتقب Galaxy Z Fold2 5G في الكويت وذلك حتى 21 سبتمبر 2020. وسيحصل العملاء الحاليون او الجدد الذين سيتقدمون بطلب مسبق للحصول على هاتف5G Galaxy Z Fold2 على سماعات Galaxy Buds Live اللاسلكية الجديدة التي تم إطلاقها أخيراً، بالإضافة إلى اشتراك في خدمة الرعاية المتكاملة Samsung Care+ لمدة عام واحد بهدف تعزيز تجربة استخدامهم لأجهزة Galaxy وتوفير المزيد من خدمات الحماية في حالة تعرض الجهاز لأضرار عرضية.

وقال عثمان البورا، رئيس قسم الهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: «ندرك في سامسونج ونقدر أهمية التعاون مع المشغلين في الأسواق التي نقدم فيها خدماتنا لا سيما وأن دعمهم المستمر خلال مراحل ما قبل إطلاق وتوفير أحدث أجهزتنا الرائدة، يساهم بدور كبير في نجاح أعمالنا على مر السنين. ويسعدنا توفير الفرصة للمستهلكين للحصول على أحدث ابتكاراتنا في فئة الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold2 5G ، من خلال خدمة الطلب المسبق. و قال ناصر السعدون، الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الافراد في stc: «إنطلاقاً من دورنا المتأصل في تعزيز تجربة العملاء الكرام، تكرس «stc» مواردها وبنيتها التحتية في سبيل توفير جميع العروض والمنتجات الاستثنائية وتقديم اتصال عالي السرعة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لقاعدة عملائنا المتزايدة في الكويت. ويسعدنا أن نتشارك مع كبار الموردين مثل Samsung ، الذين يقدمون أحدث تقنيات الهواتف الذكية والأجهزة الثورية التي تتماشى مع نهجنا الاستراتيجي لتمكين التحول الرقمي».

وأضاف السعدون: «لمواكبة العالم الرقمي سريع التطور ، سنواصل بذل قصارى جهودنا في سبيل تزويد عملائها بإمكانية الوصول إلى أحدث الهواتف الذكية والأجهزة المتوفرة في السوق، وخاصة تلك المتوافقة مع تقنية 5G.

