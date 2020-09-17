التحليلات التنبؤية لـ «الرفع الاصطناعي» تضمن سلاسة العمليات التشغيلية

مال وأعمال

قالت آرتي دانج، خبيرة في المنظومة الرقمية «بلانت ويب» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، «إيمرسون أوتوميشن سوليوشنز» تتنامى أهمية تطبيقات التعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي في أنظمة «الرفع الاصطناعي» بوتيرة متسارعة في الآونة الأخيرة، لتصبح اليوم إحدى الأدوات الأساسية والملحّة لعمليات التصميم والتحسين والتنبؤ بالفشل قبل خدوثه. وتسهم تقنيات التحسين في الوقت الفعلي إلى حدّ كبير في تعزيز الإنتاج، إلاّ أنها لا تأخذ بالضرورة في الاعتبار موثوقية المعدات والنطاق الأمثل للتشغيل.

و اضافت انه في حال حدوث فشلٍ ما، يمكن أن تُعزى الأسباب إلى أكثر من سبب واحد، الأمر الذي يجعل «تحليل السبب الجذري» عملية معقدة للغاية تتطلب إجراء الفحص المرئي والتحليل المُخبري لتحديد والتأكّد من سبب الفشل الحاصل. وتؤدي هذه التعقيدات بدورها إلى تأجيل الإنتاج وهدر وقت التشغيل، فضلاً عن إطالة الزمن اللازم لأعمال الصيانة والفحص وزيادة التكاليف التشغيلية.

وتخضع الشروط التشغيلية المُثلى لأنظمة «الرفع الاصطناعي» أيضاً لتقدير مهندس التحسين، لذا تتنامى احتمالية عدم تحديثها بالوتيرة المطلوبة لمواكبة الظروف التشغيلية المتغيرة، ما يؤدي بدوره إلى تشغيل النظام بطريقة مقيّدة تتسبب في تقليل مستويات الإنتاج. فعلى سبيل المثال، قد تعمل المضخة العامودية» (Rod Pump) بسرعة أقل وضغط أعلى استناداً إلى نهج التشغيل القياسي. واشارت إلى أنه قد لا يكون الأمر صحيحاً بالنسبة للتحليلات التنبؤية لأنها تستند إلى مزيج من المبادئ الأولية والتكنولوجيا المتقدمة القائمة على البيانات. ومن هنا، يجب أن يكون نهج التحليلات التنبؤية حصرياً بكل بئر من آبار النفط والغاز، وذلك بالاعتماد على البيانات المتاحة والظروف التشغيلية والإمكانات والمساهمات الكلية في الأداء العام للأصول.

وتبرز تقنية «التحليل التنبؤي للرفع الاصطناعي» من «إيمرسون»، والمستندة إلى استخدام منصة التعلم الآلي «نوليدج نت» (Knowledge Net - KNet)، باعتبارها حلاً هندسياً متكاملاً للتنبؤ بالفشل أو ظروف العمل غير الطبيعية قبل بدايتها، فضلاً عن تقديم رؤى معمّقة وقابلة للتنفيذ للتخفيف من حدة تأثيراتها السلبية. ويستخدم الحل البيانات السابقة من الآبار لبناء نموذج متكامل تتم برمجته لاحقاً للعمل وفق بيانات الوقت الفعلي مع بدء عمليات الإنتاج. وتسهم سهولة الوصول إلى مصادر بيانات الطرف الثالث في جعل العملية أكثر سهولة وسلاسة وكفاءة. وشددت على أن حقيقة أنّ أنظمة «الرفع الاصطناعي» عرضة للكثير من الأحداث المعقدة التي قد تؤدي إلى فشل محتمل، تتنامى أهمية «تحليل المكونات الرئيسية» (PCA) كونها دعامة أساسية للحد من أي شكل من أشكال الفشل. وبوجود محفظة شاملة من مزايا «نموذج تحليل أنماط وتأثير الفشل» و«تحليل السبب الجذري»، يقوم الحل في الوقت الفعلي بتحديد الفشل أو الوضع غير الطبيعي ومن ثمّ تحويله إلى انحراف محتمل لوقت التشغيل.

