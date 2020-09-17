«كامكو إنفست»: ضعف توقعات الطلب يعرقل ارتفاع أسعار الخام

مال وأعمال

اشار التقرير الشهري لشركة «كامكو انفست» الى انه بعد المكاسب الجيدة التي سجلتها أسعار النفط على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، تحولت اتجاهات الأسعار مجدداً نحو التراجع على خلفية تأخر تعافي الطلب الناتج عن تداعيات جائحة كوفيد-19. حيث تم تداول النفط دون مستوى 40 دولاراً أميركاً للبرميل للمرة الأولى منذ الأسبوع الأخير من يونيو 2020 مما يعكس أيضاً بوادر انتعاش إنتاج النفط الصخري الأميركي. ولم تكن أيضاً البيانات الاقتصادية الصادرة عن بعض أكبر مستهلكي النفط واعدة على صعيد نمو الطلب، بما في ذلك الهند التي شهدت حتى الآن مستويات تعافي أضعف من المتوقع فيما يتعلق بالطلب على النفط واستهلاكه.

وتمثلت بارقة الامل الوحيدة في الانتعاش الاقتصادي من الصين التي أظهرت نموا واعداً لمبيعات التجزئة بالإضافة إلى متطلباتها النفطية. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة من الصين تعافيها بالكامل من ركود الطلب على النفط، حيث أظهرت بيانات شهر أغسطس نمو الطلب بنسبة 9.9 في المائة، ليصل إلى 13.51 مليون برميل يومياً بينما ارتفع معدل الطلب منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه بنسبة 3.3 في المائة ليصل في المتوسط إلى 12.54 مليون برميل يومياً. إلا ان تباطؤ وعدم تكافؤ وتيرة انتعاش معظم الاقتصادات في جميع أنحاء العالم يلقي بظلاله على إمكانية تعافي الصين حيث تبدو الأوضاع ضبابية على المدى القريب. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى ان وتيرة شراء الصين للنفط قد شهدت تباطؤاً حاداً كما يتضح من عمليات التسليم لشهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

وفي أحدث تقرير شهري صادر عن الأوبك، قامت المنظمة مجدداً بخفض توقعاتها للطلب على النفط للعام 2020 بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً، مشيرة إلى استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 مما يؤثر سلباً على تعافي الطلب على النفط. وأيدت وكالة الطاقة الدولية ذلك الرأي، حيث خفضت توقعاتها للطلب على النفط بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً. وأشارت وكالة الطاقة الدولية انها تتوقع تباطؤ تعافي الطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام 2020 نتيجة لتأخر الانتعاش الاقتصادي، وضعف أداء قطاع الطيران، ومخاطر حدوث الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19 كما شهدنا في أوروبا وإمكانية فرض القيود على التنقل من خلال تدابير الإغلاق المحلي والعمل عن بعد.

