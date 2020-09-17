أصالة طرحت «لا تستسلم» باللهجة الخليجية

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طرحت المطربة السورية أصالة نصري، ألبومها الخليجي الجديد «لا تستسلم»، اليوم، وذلك من خلال القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع «يوتيوب». وكشفت شركة «روتانا» المنتجة لألبوم «لا تستسلم»، عن أغاني الألبوم، حيث يضم 20 أغنية وهي، (سوي، وش كنت تقول، نظرتي، يوم لي، يلطف بحالي، أنا معاك، والله وتفارقنا، رفقا، أنا عمري، نعم أشتاق، بيان، غيمتك هلت، يا مثبت، كالمعتاد، المحك، غمض عيونك، ما عرفت أنطق، اشتقتلك، دروب الأماني، لا تستسلم).

وروجت أصالة للألبوم من خلال مجموعة من الصور نشرتها، عبر حسابها الرسمي على موقع «انستغرام»، بعدسة المصور ايلي رزق الله، وهي ترتدي فساتين من تصميم نيكولاس جبران.

