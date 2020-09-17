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«دانتيل» لـ سيرين عبدالنور يتصدّر على «شاهد»


بعد عرض 15 حلقة من أصل 30 على تطبيق (شاهد) بخاصية VIP، يحقق العمل الذي أنتجته شركة Eagle Films / المنتج جمال سنان، والمخرج المثنى صبح، أعلى نسبة مشاهدة متصدراً قائمة الأعمال المعروضة عبر التطبيق، ومحققاً حضوراً جماهيرياً ملفتاً وتفاعلاً كبيراً في لبنان والسعودية ودول عربية مختلفة.
العمل الذي يقدم قصصاً اجتماعية منوعة للكاتبتين أنجي القاسم، وسماء عبدالخالق، ويلعب بطولته النجمة سيرين عبدالنور والنجم محمود نصر ويشاركهما البطولة كل من سلوم حداد، زينة مكي، سارة أبي كنعان، تاتيانا مرعب، نقولا دانيال، نهلة داود، وسام فارس، ايلي متري وغيرهم.
وبحسب بعض المعلومات فان العمل من المرجح عرضه على شاشة «ام بي سي» خلال الشهرين المقبلين، وبهذا يكون قد انتهى عرضه على منصة «شاهد».


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