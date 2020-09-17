ويلسون: الشباب أظهروا حماساً رغم العمل عبر الإنترنت

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اختتم الفنان والمسرحي البريطاني توماس ويلسون ورشة المسرح الحركي التي نظمتها أكاديمية الفنون الأدائية «لابا» ضمن الموسم الثاني من برنامج «الملاذ المسرحي».

وقد أشاد ويلسون بمستوى الشباب المشاركين قائلًا: استمتعت بالعمل مع مختلف المشاركين، الذين أظهروا الفضول والحماس والالتزام لاستكشاف أفكار وتقنيات مختلفة من المسرح الجسدي. كما اعتبر العمل عبر الانترنت مغامرة مثيرة، دفعت المشاركين الى ايجاد سبل لحل التحديات بطريقتهم الخاصة. وأوضح أن الورشة ركزت على تعريف المتدربين بقواعد وأدوات المسرح الحركي، وتزويدهم بطرق مختلفة للتفكير في صناعة المسرح، واكتشاف صيغ استخدام حركات الجسد لاستيعاب وبناء مفهوم المسرح الحركي وأدواته ومبادئه التي تساعد أي ممثل مسرحي.

والمعروف أن توماس يدرس المسرح وفن الأداء منذ عشرين عامًا ويعمل حاليا مساعد مدير برنامج في كلية «روز بروفورد» وهو متخصص في مناهج المسرح الحركي ومسرح الابتكار الاجتماعي.

عقب انتهاء الورشة رصدنا انطباعات بعض المشاركين وكانت البداية مع عبد الملك الشيزاوي (سلطنة عمان) الذي عبر عن سعادته بالمشاركة في الورشة مع فنان ومبدع مسرحي عالمي وأضاف: ورشة المسرح الحركي مهمة جداً فهي عصب فن التمثيل؛ لان الحركة في المسرح دائما أقوى من الحوار.

وتابع الشيزاوي: المدرب توماس ويلسون اسم معروف في هذا المجال فقد قدم لنا عصارة خبرته خلال أربعة أيام. وكانت الاستفادة كبيرة جداً على المستوى الشخصي لي ولزملائي حيث اود ان اقدم شكري و امتناني لأكاديمية «لابا» على هذه الورشة واختياري للمشاركة في الملاذ المسرحي الثاني.

أما خديجة عبدالله فقالت: ورشة المسرح الحركي كانت ممتعة جدا بالنسبة لي، ولأني أحب الموسيقى لأنها تعطي روحاً ومعنى للحياة تعرفت على جانب جديد في الموسيقى من خلال المسرح الحركي الذي علمني طريقة الحركة الشعرية الموسيقية، والمنطق العاطفي لحركة الجسم وانسيابه مجسدا انغام موسيقى خاصة به. المسرح الحركي لطيف جدا وله طابع مميز جدا لأنه يحاكي المشاعر والأحاسيس من خلال السلوك المباشر والحركة ليست نفس المسرح التقليدي من خلال سرد قصة بل من خلال طرح جديد له طابع فني مميز. جدا استمتعت بالورشة مع المدرب توماس وأتمنى أن تستكمل «لابا» هذا المشوار الفني العريق والمجهود الرائع واعتبر انضمامي الى ورش «الملاذ المسرحي» أكثر حدث ملهم مر علي في 2020 شخصيا.

من جانبها قالت فرح الحجلي: عالم المسرح الحركي، أحد أجمل عوالم المسرح تمثيلاً واخراجاً، أحببته منذ سنوات طويلة، وشغفت به أثناء دراستي في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكنت سعيدة باثراء معرفتي عنه في هذه الورشة، كان المحاضر توماس يردد دائماً أننا مستلهمون لهذه الورشة من مايرهولد ومع خبرة وتجربة توماس الطويلة أبحرنا في عوالم فنية أضافت لنا وأمتعتنا.

