مسلسل The Walking Dead يودع الشاشات في 2022

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أعلنت محطة «ايه ام سي» التلفزيونية الأميركية المشفرة أن عرض مسلسل The Walking Dead «ذي ووكينغ ديد» الأمريكي ينتهي عام 2022 بعد الموسم الـ11 الذي يمتد عامين ويشمل 24 حلقة. وتضاف حلقات الموسم الـ11، الى 6 حلقات اضافية من الموسم العاشر تعرض في 2021، اذ تأخر تصويرها بسبب تدابير مكافحة جائحة كوفيد-19. لكن المحطة تعتزم تصوير مسلسل جديد «مشتق» من «ذي ووكينغ ديد»، اذ يتمحور على شخصيتي داريل ديكسون وكارول بيليتييه اللذين كانا بين الناجين من الكارثة التي حلت، ويتوقع أن تعرض المحطة هذا المسلسل «المشتق» اعتبارا من عام 2023، حيث انها عرضت عام 2015 «اشتقاقا» أول هو «فير ذي ووكينغ ديد». وتعمل المحطة أيضا على مشروع ثالث مكمل لـ«ذي ووكينغ ديد» سيحمل عنوان «تيلز أوف ذي ووكينغ ديد»، وسيتمحور بشكل أكثر تفصيلا على بعض شخصيات المسلسل الأصلي. تجدر الاشارة الى أن «ذي ووكينغ ديد» مقتبس من قصة مصورة، ويتناول مجموعة أشخاص هم الناجون الوحيدون من كارثة تسبب بها فيروس يحول الموتى الى أموات أحياء يتغذون من البشر، وينقلون العدوى. وحقق المسلسل نجاحا ضخما منذ اطلاقه عام 2010، وبلغ ذروته في الموسم الخامس الذي بلغ عدد مشاهدي حلقته الأولى رقما قياسيا هو 17.3 مليون مشاهد، وهو الأعلى لبرنامج غير رياضي في تاريخ التلفزيونات الأميركية المشفرة.