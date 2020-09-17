10 غرف جلوس رائعة لمحبي اللون الأزرق

مرأة

الأزرق بدرجاته المختلفة من أكثر الألوان المحبوبة فهو لون البحر والسماء وكل درجة منه تعطي شعورا مختلفا ما بين الاسترخاء والهدوء الى الفخامة والجرأة. ولمحبي هذا اللون الرائع نقدم غرف جلوس بتصميمات مميزة وأنيقة ما بين الكلاسيك والمودرن.

مزج اللون الأزرق مع الدرجات الفاتحة مثل البيج يضفي على غرفة الجلوس شعورا بالهدوء والاسترخاء. وفي هذه الغرفة تم توزيع اللون الأزرق بذكاء شديد ما بين نقوش الكراسي والمزهريات واللوحة الهادئة المعلقة على الحائط ما أعطى الغرفة مظهرا فنيا مميزا.

الوسادات ذات النقوش الزرقاء المختلفة تبدو رائعة على هذه الأريكة الرمادية وتضفي على الغرفة لمسة من الجرأة والتميز. وجاء اختيار أواني الزينة الممتاز ليتلاءم تماما مع الوسادات ويكمل المظهر الجميل لغرفة الجلوس.

الأزرق والأبيض مزيج كلاسيكي معروف الا أنه يبدو شبابيا وعصريا جدا في غرفة الجلوس هذه مع النقوش المختلفة في السجادة والأثاث وديكورات الحوائط المبتكرة.

الزخارف الزرقاء المستوحاة من التراث العربي تضفي على غرفة الجلوس حسا بالأصالة ولمسة فخامة واضحة. أما اللون الأبيض الغالب عليها فهو يحقق شعورا رائعا بالهدوء والاتساع يعطي الغرفة رونقا خاصا.

الكراسي المنجدة بالقطيفة الزرقاء الداكنة اختيار ممتاز يتناسب مع الديكور الروستيك لغرفة الجلوس ويضيف عليها لمسة لونية غنية.

درجات الأزرق الفاتح والتركواز اختيار غير تقليدي في غرفة الجلوس ذات الديكور الكلاسيك الا أنه يضفي عليها لمسة من التجدد والاختلاف لتبتعد عن التكرار.

الجمع بين درجات الأزرق والتركواز المختلفة في غرفة الجلوس يمكن أن يحقق تأثيرا رائعا ومظهر متميز جدا يكتمل باختيار عناصر ديكور واكسسوارات مبتكرة.

يمكنك اختيار أقمشة بنقوش مختلفة للكراسي والأريكة والستائر في غرفة الجلوس مع الربط بينهم بلون واحد. وتبدو النقوش الزرقاء المتعددة في هذه الغرفة رائعة فهي تربط بين الأثاث والحوائط الزرقاء.

الأزرق والبني مزيج لوني متميز وأنيق. ويمكنك مزجهم مع الأبيض أيضا لاضفاء الاشراق على درجاتهم الداكنة.

اللون الأزرق يعطي تأثيرا رائعا مع الديكورات المودرن والنقوش الهندسية في غرفة الجلوس هذه. وتم تحقيق الترابط اللوني هنا بصورة مثالية باختيار كراسي صغيرة بلون مماثل للحائط ووسائد بألوان مماثلة للسجادة.

