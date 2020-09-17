أهم الحيل لمكياج الوجه الدائري

مرأة

يتسم الوجه الدائري بملامحه الناعمة وبظهور الخدود الممتلئة. لذلك، المكياج من أهم التقنيات التي تساعد على تنحيف الوجه الدائري الممتلئ من خلال اضافة أبعاد وزوايا للجانبين.

اليك بعض النصائح البسيطة والفعّالة لتطبيق مكياج متقن للوجه الدائري.

1- رسم الحاجبين

الحاجبان من أهم ما يبرز ملامح الوجه ورسمهما بشكل محترف يمنحك رسمهما مكياجا مثاليا. في حالة الوجه الدائري لا تستخدمي الملاقط لانتزاع الشعيرات الزائدة من حاجبيك، بل يفضل تركها بمظهر عريض. تساعد الحواجب العريضة على جذب الانتباه بعيدا عن الخدود الممتلئة. من النصائح الأساسية كذلك للحصول على حاجبين مثاليين هي بالحصول على زاوية خارجية للحاجبين لضمان تنحيف الوجه قليلا. استخدمي أقلام الحواجب لتحديد حاجبيك من الخارج، ثم قومي بملئهما باستخدام بودرة الحاجبين بلون فاتح.

2- مكياج العيون المناسب

درجات ظلال الجفون الداكنة هي الأنسب للوجه الدائري. اختاري ما بين الأسود، الأزرق أو الأروجواني، فيساعدك ذلك أن تحصلي على مكياج عيون قوي ومميز يسهم في صرف الأنظار بعيدا عن منطقة الخدين. تذكري كذلك أن استخدام الكحل الأسود لتحديد عيونك يمنحك اطلالة دراماتيكية كما يعطيك اطلالة أنيقة. من النصائح التي عليك تطبيقها كذلك هي توزيع الدرجات الداكنة على الجفن العلوي بعكس الجفن السفلي. فتحتاجين لاضافة لمسة من الهايلايتر أسفل العين مع الحصول على رسمة عين مسحوبة لتعمل على توسيعها قدر الامكان.

3- تطبيق الماسكارا

لا تغفلي أبدا عن تطبيق الماسكارا على رمشيك لتكثيفهما وتطويلهما، مما يمنحانك عينين مثاليتين تناسبان وجهك الدائري. ابدأي بتجعيد الرمشين أولا باستخدام المكبس، ثم وزعي طبقة من الماسكارا الداكنة لتعمل على توسيع العينين وإبرازهما.

4- استخدام الهايلايتر والبرونزر

الهايلايتر من مستحضرات المكياج الضرورية للوجه الدائري. فيساعد على ابراز المناطق الأساسية من الوجه كأسفل الحاجبين وأعلى الخدين، كما يساعد على اخفاء مظهر الخدين الممتلئتين، وبالتالي يعمل على تنحيفهما بشكل جذاب. أما البرونزر، فهو من المستحضرات المستخدمة لتنحيف الوجه الدائري. اختاري درجة مناسبة من البرونزر لاخفاء الخدين الممتلئتين ونحت وجهك. لا تنسي دمجها برفق للحصول على أبعاد مثالية لوجهك الممتلئ ليبدو أنحف. يمكنك استخدام البرونزر كذلك على المنطقة ما بين الوجه والرقبة لاخفاء عيوبهما، حيث يساعد على اخفاء الترهلات ورفع الجلد قليلا.

