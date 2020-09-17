loader

مرأة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

لفائف الدجاج البانيه مع الجبنة والبسطرمة


المقادير:
كيلو صدور دجاج بانيه
1/4 كيلو جبنة رومي شرائح
1/4 كيلو بسطرمة
3 حبات خيار مخلل مقطع شرائح
نصف كوب زيت نباتي
بيضتان
1/2 كوب حليب
كوب دقيق
كوب بقسماط ناعم
أعواد خشبية لاغلاق الصدور
التتبيلة:
ملح وفلفل
عصير ليمونة
2 ملعقة خل
ملعقة قرفة مطحونة صغيرة
1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
طريقة التحضير:
- ضعي صدور الدجاج في وعاء للتتبيل، ثم أضيفي الملح والفلفل وعصير الليمون والخل القرفة والبهارات ثم اخلطيها معا وغطي الوعاء بغطاء بلاستيك.
- احفظي المقدار في البراد لمدة ساعة.
- ضعي الصدور البانيه على لوح التقطيع ثم وزعي الجبنة والبسطرمة ولفي على شكل اسطواني وثبتي بأعواد الأسنان الخشب.
- ضعي قطع الصدور المحشوة في الدقيق ثم البيض الحليب ثم البقسماط الناعم واتركيه خمس دقائق ليتماسك.
- في قلاه ضعي الوحدات في الزيت الساخن حتى تأخذ لونا ذهبيا.
- ضعي الوحدات في طبق فرن ثم رشي الجبنة المبشورة على الوجه واخبزي لمدة 10 دقائق في فرن ساخن على 180 مئوية. قدميها ساخنة مع البطاطس المحمرة والأرز الأبيض البسمتي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة