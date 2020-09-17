لفائف الدجاج البانيه مع الجبنة والبسطرمة

مرأة

المقادير:

كيلو صدور دجاج بانيه

1/4 كيلو جبنة رومي شرائح

1/4 كيلو بسطرمة

3 حبات خيار مخلل مقطع شرائح

نصف كوب زيت نباتي

بيضتان

1/2 كوب حليب

كوب دقيق

كوب بقسماط ناعم

أعواد خشبية لاغلاق الصدور

التتبيلة:

ملح وفلفل

عصير ليمونة

2 ملعقة خل

ملعقة قرفة مطحونة صغيرة

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

طريقة التحضير:

- ضعي صدور الدجاج في وعاء للتتبيل، ثم أضيفي الملح والفلفل وعصير الليمون والخل القرفة والبهارات ثم اخلطيها معا وغطي الوعاء بغطاء بلاستيك.

- احفظي المقدار في البراد لمدة ساعة.

- ضعي الصدور البانيه على لوح التقطيع ثم وزعي الجبنة والبسطرمة ولفي على شكل اسطواني وثبتي بأعواد الأسنان الخشب.

- ضعي قطع الصدور المحشوة في الدقيق ثم البيض الحليب ثم البقسماط الناعم واتركيه خمس دقائق ليتماسك.

- في قلاه ضعي الوحدات في الزيت الساخن حتى تأخذ لونا ذهبيا.

- ضعي الوحدات في طبق فرن ثم رشي الجبنة المبشورة على الوجه واخبزي لمدة 10 دقائق في فرن ساخن على 180 مئوية. قدميها ساخنة مع البطاطس المحمرة والأرز الأبيض البسمتي.

