لفائف الدجاج البانيه مع الجبنة والبسطرمة

المقادير:
كيلو صدور دجاج بانيه
1/4 كيلو جبنة رومي شرائح
1/4 كيلو بسطرمة
3 حبات خيار مخلل مقطع شرائح
نصف كوب زيت نباتي
بيضتان
1/2 كوب حليب
كوب دقيق
كوب بقسماط ناعم
أعواد خشبية لاغلاق الصدور
التتبيلة:
ملح وفلفل
عصير ليمونة
2 ملعقة خل
ملعقة قرفة مطحونة صغيرة
1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
طريقة التحضير:
- ضعي صدور الدجاج في وعاء للتتبيل، ثم أضيفي الملح والفلفل وعصير الليمون والخل القرفة والبهارات ثم اخلطيها معا وغطي الوعاء بغطاء بلاستيك.
- احفظي المقدار في البراد لمدة ساعة.
- ضعي الصدور البانيه على لوح التقطيع ثم وزعي الجبنة والبسطرمة ولفي على شكل اسطواني وثبتي بأعواد الأسنان الخشب.
- ضعي قطع الصدور المحشوة في الدقيق ثم البيض الحليب ثم البقسماط الناعم واتركيه خمس دقائق ليتماسك.
- في قلاه ضعي الوحدات في الزيت الساخن حتى تأخذ لونا ذهبيا.
- ضعي الوحدات في طبق فرن ثم رشي الجبنة المبشورة على الوجه واخبزي لمدة 10 دقائق في فرن ساخن على 180 مئوية. قدميها ساخنة مع البطاطس المحمرة والأرز الأبيض البسمتي.