السعودية: نقف مع الشعب الفلسطيني

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الرياض- رام الله- الوكالات: جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على موقف المملكة الثابت والرافض للمساس بأراضي الدول العربية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وأشارت الحكومة في جلستها التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى «ما أكدته المملكة من اهتمام وحرص على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة». وأعاد المجلس التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية» وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وكانت قد وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقية سلام مع إسرائيل الثلاثاء، في البيت الأبيض، لتكونا أول دولتين خليجيتين تقدمان على هذه الخطوة.

الى ذلك قالت الرئاسة الفلسطينية، إن كل ما جرى في البيت الأبيض من توقيع اتفاقيات لن يحقق السلام في المنطقة، طالما لم تقر الولايات المتحدة الأميركية وسلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والمتواصلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية من جديد، وفق بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» أنها «لم ولن تفوض أحداً بالحديث باسم الشعب الفلسطيني ونيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني». وأضافت إن «المشكلة الأساس هي ليست بين الدول التي وقعت الاتفاقيات وسلطة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن مع الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال».

وحذرت القيادة، من جديد بأنه لن يتحقق سلام أو أمن أو استقرار لأحد في المنطقة، دون إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة كما تنص عليها قرارات الشرعية الدولية.

كما حذرت من أن محاولات تجاوز الشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية سيكون له تداعيات خطيرة تتحمل الإدارة الأميركية وسلطة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عنها.

على صعيد متصل قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي، لقناة «العربية» الفضائية إنه سيكون للإمارات والبحرين دور كبير لتحقيق حل الدولتين، مضيفا أن هناك خطة اقتصادية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.

