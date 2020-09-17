إسرائيل: لا تراجع عن خطة نتانياهو لـ «ضم الضفة»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اكد مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب لم تتخل عن خطة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وإنما «أرجأتها». وقال سفير إسرائيل لدى واشنطن ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة، غلعاد اردان، في حديث إذاعي صباح أمس إنه تحدث مع رئيس الوزراء، وإن مخطط الضم لم يحذف من جدول الأعمال الإسرائيلية، وستتم مناقشة الأمر بعد انتخابات الرئاسة الأميركية الوشيكة.

من جهته تطرق رئيس الكنيست ياريف ليفين، في تصريحات له امس إلى خطة الضم الإسرائيلية على ضوء توقيع اتفاقيتي السلام مع الامارات والبحرين وقال «ما من أي تنازل عن خطة الضم. لكن الدولة لم تقم مرة واحدة، وعملية الضم لن تتم في يوم واحد، سنبلغ ذلك».

يذكر أن موضوع الضم لم يرد ذكره في نص معاهدة السلام بين إسرئيل والإمارات.

وحسب أبرز بنود المعاهدة،بين الامارات واسرائيل فإن البلدين «يتطلعان لتحقيق رؤية تجعل الشرق الأوسط ينعم بالاستقرار والسلام والازدهار»، بحيث يتمتع بها «كل دول وشعوب المنطقة» كما تنص المعاهدة على أن «البلدين يرغبان في إقامة علاقات دبلوماسية وودية، ويهدفان للتعاون وجعل العلاقات طبيعية بالكامل، والسير في طريق جديد يفتح باب الطاقات الكبرى الكامنة في المنطقة». وجاء في الاتفاق أن «التحديات المطروحة على الشرق الأوسط لن تجد حلها إلا بالتعاون وليس الحرب»، كما أن الطرفين «عقدا العزم على تحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار لدولتيهما». كما أقر الطرفان بـ»أهمية استتباب الأمن وتكريس السلام في المنطقة والعالم، اعتمادا على التفاهم المتبادل والتعايش». وحسب النص، شجع البلدان أيضا «مساعي تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، بقصد ترسيخ ثقافة السلام بين الديانات الثلاث والبشرية جمعاء». كما تسعى الإمارات وإسرائيل، وفقا للمعاهدة، إلى «اجتثاث الفكر المتطرف وإنهاء النزاعات، من أجل منح كل الأطفال مستقبلا أفضل».

