loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

طائرات الاحتلال تهاجم غزة و«حماس» تحذر من التصعيد


غزة- الوكالات: شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على قطاع غزة، وألحق القصف أضرارا مادية فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات في حين حذرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إسرائيل من التصعيد العسكري. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على حسابه في تويتر، إن طائراته أغارت على عدة أهداف تابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، ردًا على إطلاق صاروخين من غزة. واستهدفت الغارات واقع شمالي وجنوبي القطاع، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.
وخلال شن الطائرات غاراتها على غزة، أعلن جيش الاحتلال إطلاق صافرات الإنذار في مناطق محاذية لغزة، في إشارة لإطلاق صواريخ، وتحدث في بيانه عن إطلاق 13 قذيفة صاروخية من القطاع نحو إسرائيل، وأنه تم اعتراض 8 منها. من جانبها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، وقالت في بيان إنه رد على العدوان الإسرائيلي.
بدورها أكدت كتائب القسام الذراع العسكرية لـ«حماس» أن الاحتلال سيدفع ثمن أي عدوان على الشعب الفلسطيني ومواقع المقاومة وأن الرد كان وسيظل مباشرا. وحذرت في بيان من أن «قيادة المقاومة ستزيد وتوسع الرد بقدر ما يتمادى الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه» وفي هذا السياق أيضا حذرت حركة «حماس» إسرائيل من التصعيد العسكري، وقالت الحركة في بيان «سنزيد من ردنا بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة