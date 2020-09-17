دمشق رداً على تصريحات ترامب بشأن استهداف الأسد: نظام قُطَّاع طرق

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دمشق - الوكالات: اعتبرت دمشق أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول استهداف الرئيس السوري بشار الأسد تدل على أن الإدارة الأميركية تعمل وفق «نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم».

وبحسب وكالة «سانا» السورية، أفاد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس أن: «تصريحات رأس الإدارة الأميركية حول استهداف السيد الرئيس بشار الأسد تبين بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأميركية، ولا يدل إلا على نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم». وأضاف المصدر: «إن اعتراف ترامب بمثل هذه الخطوة يؤكد أن الادارة الأميركية هي دولة مارقة وخارجة عن القانون، و تنتهج نفس اساليب التنظيمات الارهابية بالقتل والتصفيات دون الأخذ بعين الاعتبار اي ضوابط او قواعد قانونية او انسانية أو أخلاقية في سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كشف لأول مرة، الثلاثاء، أنه حاول تصفية الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2017.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إنه «كانت لديه فرصة لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، لكن وزير الدفاع آنذاك ماتيس كان ضد ذلك».

ولفتت القناة عبر موقعها إلى أن الرئيس الأميركي كان يشير على الأرجح إلى المناقشات التي تم الحديث عنها سابقا حول الرد على هجوم كيميائي مفترض في عام 2017، مؤكدة أن ترامب قال إن «إسرائيل نفذت أكثر من 200 ضربة جوية على ميليشيات إيران في سورية».

