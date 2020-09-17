إيران تحذِّر من «مغبة أي مغامرة أميركية»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: بعث المندوب الإيراني الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، احتج فيها على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة.وحذر الدبلوماسي الإيراني في رسالته من «مغبة أي مغامرة أميركية»، عادا التهديد الصادر عن ترامب «انتهاكا لمبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومنها المادة 2 التي تمنع صراحة التهديد أو استخدام القوة».

وتطرق تخت روانجي في رسالته أيضا إلى التهديدات الأميركية السابقة، واغتيال قاسم سليماني، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى إرغام «أميركا على إنهاء تهديداتها وسائر إجراءاتها اللاقانونية وسياساتها غير المسؤولة». وحذر المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة من أن الولايات المتحدة «ستكون مسؤولة إزاء أي مغامرة محتملة ضد إيران» مشددا على أن بلاده «سوف لن تتردد لحظة واحدة في الدفاع المشروع عن شعبها وأرضها ومصالحها».

وكان ترامب هدد بأن «أي هجوم من جانب إيران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة، سيواجه بهجوم أقوى بألف مرة».

