ماكرون يمدد مهلة تشكيل الحكومة اللبنانية

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: كشفت مصادر سياسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوعز إلى الجهات المعنية بتأليف الحكومة اللبنانية بأن لديه رغبة لتمديد المهلة التي حددها سابقا لتشكيلها. وقالت المصادر في تصريحات صحافية إن ماكرون أبلغ المسؤولين بأن تمديدها حتى اليوم سيفسح المجال لتهيئة ظروف تأليف الحكومة. ولفتت المصادر إلى أن الاتصالات الفرنسية لم تتوقف مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب. الى ذلك قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، أمس إن وزارة المال وغيرها من الحقائب الوزارية ليست حقا حصريا لأي طائفة في البلاد، في إشارة إلى قضية تمثل جوهر خلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة. وكتب الحريري على حسابه الرسمي بـ«تويتر» أن رفض فكرة تداول السيطرة على الوزارات يحبط «الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين»، في إشارة إلى مساع فرنسية لحمل الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة جديدة وتبني إصلاحات. وتراوح أزمة تشكيل الحكومة في لبنان مكانها، في ظل إصرار كل من «حركة أمل» و«حزب الله» على التمسك بوزارة المال، وتشدد رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب على مبدأ المداورة بالحقائب الوزارية بين الطوائف.