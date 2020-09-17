العراق: اعتقال مسؤولين بحملة ضد الفساد

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بغداد- الوكالات: أفاد مصدر أمني بأن قوات الأمن العراقية اعتقلت ستة مسؤولين ضمن حملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال المصدر لوسائل إعلام محلية، إن مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي في بغداد من بين المعتقلين بتهم الفساد، مشيرا إلى أن هناك حملة بحق مسؤولين كبار ستنفذ قريباً. ووجه الكاظمي في وقت سابق من الشهر الحالي بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، كما كلّف قوات جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة المتعلقة بقضايا الفساد. من جهة ثانية، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على سير الحكومة باتجاه تحقيق مهمتها الأساسية والانتخابات المبكرة.