السيسي: المشككون في قرارات الدولة هدفهم إسقاط الوطن

عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الهدف من محاولات التشكيك التي يوجهها البعض هو إسقاط الوطن، موضحاً أن المشككين في قرارات الدولة وكل إجراءاتها الإصلاحية هدفهم الرئيسي إسقاط الوطن، وأن التطور الذي تشهده المنظومة التعليمية لم تشهده على مدار العقود الماضية. جاء ذلك خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التعليمية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، أمس، موضحاً أن الدولة المصرية تشهد تحسن ملحوظ في مستوى ومكانة التعليم،كاشفاً عن أن مصر ظلت لسنوات طويلة دون رغبة في التواجد على ساحة التنافسية التعليمية ما جعلها تخرج من التصنيف العالمي للجامعات، مشدداً على أن استكمال تطوير التعليم في مصر يحتاج إلى تعاون المواطنين مع الدولة المصرية.

وتابع السيسي: «الوضع في مصر تغير الآن وأصبحنا نفتتح جامعات حديثة جديدة، كما أن هناك برنامج تم وضعه للجامعات في مراحله الأولية، وحجم المدارس والجامعات التي أنشأت خلال الـ 6 سنوات في مصر يفوق ما تم إنجازه خلال 40 عاماً. وقال: «كل موضوع هنشتغل فيه هدفه الرئيسي هو مصلحة الدولة المصرية وشعبها، وكل إجراء بنعمله الهدف منه مصلحة وطنية صافية وليس الضغط على الناس أو تعذيبهم». وأكد الرئيس السيسي أن المشككين سيصورون أن كل إنجاز يتم في الدولة هو ضرر وليس فائدة، ضارباً المثل بقناة السويس بأنها خير مثال للهجوم على المشروعات المصرية من أجل التشكيك فيما يتم من إنجازات. واستعرض السيسي خريطة للدولة المصرية قائلا: «مصر دولة مختلفة فيها مليون كيلو متر مربع وليس كلها صالحة للعيش فيها.. الدولة عاشت على مدار الاف السنين على الشريط الأخضر الخاص بمجرى نهر النيل.. كانت المساحة فقط 4 % والآن نتكلم عن 7 % من مصر.. وهذا التحدي الذي يجب أن نعرفه.. المساحة دى من 200 وبالتحديد سنة 1801 كانت عايش عليها 4 ملايين مصري في ضفاف النيل والدلتا بعد مشروعات الزراعة التي نفذها محمد على.. وعلى مساحة قدرها 5 % فقط من مساحة الدولة.. كل إنسان مصري له فدان يعيش منه أو يشتغل فيه.. ودلوقتي فيه 100 مليون في نفس المساحة.. الفدان بعد كان يكفى لفرد أصبح لـ10 أفراد.. وبالتالي كان من الطبيعي من أن تكون الحياة رخيصة في الماضي.. وقيمة الجنيه كان من الطبيعي أيضا أن تكون مرتفعة».

