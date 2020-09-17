توتنهام يتفاوض مع ريال بشأن بيل

دوليه

أفاد وكيل أعمال جاريث بيل أول من أمس ان توتنهام يتفاوض مع ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لاستعادة الدولي الويلزي الساعي لانهاء فترة مضطربة مع النادي الاسباني.

وشارك بيل في أكثر من 200 مباراة مع توتنهام بين عامي 2007 و2013 وسجل 56 هدفا وصنع 58 قبل انتقاله في صفقة قياسية كلفت ريال مدريد حينها مئة مليون يورو (118.46 مليون دولار). وسجل اللاعب البالغ عمره 31 عاما أكثر من مئة هدف مع ريال مدريد وتوج بالعديد من الألقاب بينها أربعة في دوري أبطال أوروبا، لكنه شارك لفترات محدودة تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان مع نهاية الموسم الماضي الذي توج فيه الفريق بلقب الدوري المحلي. وأبلغ وكيل أعماله جوناثان بارنيت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أول من أمس «جاريث لا يزال يعشق توتنهام. لا نزال نتفاوض (توتنهام وريال مدريد ووكيل بيل). انه النادي الذي يريد أن ينضم له».

وعانى بيل من أسوأ موسم له في ريال مدريد في 2020-2019، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في كافة المسابقات واعترف في وقت سابق هذا الشهر بأنه سيفكر في العودة الى الدوري الانكليزي الممتاز اذا سمح ريال مدريد بانهاء فترته في اسبانيا. ويملك الدولي الويلزي عقدا حتى 2022 وكان على وشك الرحيل الى غيانغسو سونينغ الصيني العام الماضي قبل أن تتعثر الصفقة عندما قرر ريال مدريد الحصول على مقابل مالي بدلا من انهاء عقده. ومنذ ذلك الحين انقسمت أراء جماهير ريال مدريد بشأن بيل حيث شعر بعضها بالاحباط لعدم التزامه.

ولم يشارك في اخر سبع مباريات بالدوري عندما تفوق ريال مدريد على برشلونة ليتوج باللقب بينما كان بيل يشاهد المباريات من مقاعد البدلاء.

