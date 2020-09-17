بيانيتش يتطلع للعب إلى جوار ميسي

دوليه

قال ميراليم بيانيتش انه يتطلع للعب الى جوار ليونيل ميسي قائد برشلونة الذي يريد الرحيل عن النادي، وذلك خلال تقديم لاعب الوسط البوسني في ناديه الجديد أول من أمس بعد انتقاله من يوفنتوس. وأصيب الدولي البوسني بفيروس كورونا وخضع للحجر الصحي قبل بدء التدريبات مع برشلونة الأسبوع الماضي عقب انضمامه للنادي في يونيو الماضي مقابل 65 مليون يورو (77 مليون دولار).

وكان اللعب الى جوار ميسي بمثابة عامل جذب، لكن قائد الأرجنتين حاول مغادرة النادي الكاتالوني خلال فترة الانتقالات قبل أن يتراجع في النهاية.وقال بيانيتش، الذي سيرتدي القميص رقم 8 الذي كان يرتديه أندريس انيستا وبعده آرثر الذي انضم أخيراً الى يوفنتوس، «لا يمكنني تخيل ميسي بقميص اخر، تصورت أن كل شيء سينتهي بشكل جيد. رغبتي كانت اللعب مع ميسي ولم يكن لدي أي شكك بشأن ذلك».

وتعرض التعاقد مع بيانيتش البالغ عمره 30 عاما لانتقادات في بعض الأوساط حيث تعج تشكيلة برشلونة بلاعبين متقدمين في العمر.وأضاف بيانيتش «كنت أتمنى أن أكون هنا وعمري ستة أعوام لكن هذا هو سوق الانتقالات. أملك مسيرة جيدة واحترم الأندية التي لعبت لها من قبل لكني انضممت الى أكبرها وسعيد بذلك. قرأت ما حدث مع ميسي. قصته مع النادي كانت مذهلة، انه بطل، وأعتقد أن النادي بيته. سنحاول الفوز بالألقاب معه».

وبينما لم يتم السماح لميسي بالرحيل عن كامب نو، يعمل برشلونة على بيع أرتورو فيدال.

وأوضح رامون بلانيس المدير الرياضي لبرشلونة، الذي جلس الى جوار بيانيتش خلال المؤتمر الصحافي، أن لاعب الوسط التشيلي بات قريبا من الرحيل وسط تقارير اسبانية وايطالية تقول انه سينتقل الى انتر.

وقال بلانيس «أرتورو فيدال في مفاوضات متقدمة للرحيل، أريد أن أوجه له الشكر على ما قدمه خلال اخر موسمين».

