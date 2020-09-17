عودة تجريبية للجماهير في ألمانيا

دوليه

اتفقت المناطق الألمانية أول من أمس على نموذج تجريبي لمدة ستة أسابيع يقضي بعودة جزئية للجماهير الى ملاعب كرة القدم، بعد نهاية موسم وراء أبواب موصدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويمكن شغل مدرجات الملاعب بنسبة 20 % كحد أقصى بدءا من اغدا موعد انطلاق الموسم الجديد بمباراة بايرن ميونيخ حامل اللقب وبطل أوروبا مع شالكه، وذلك حتى نهاية أكتوبر عندما سيتم دراسة الوضع مرة أخرى. وأعلن الوزير-الرئيس البافاري ماركوس سودر بعد اجتماع بين ممثلين عن الأقاليم «سيكون نوعا من التجربة، بالون اختبار».

وينطوي هذا القرار على عدة قيود: لن يتم قبول أي متفرج في الملاعب اذا تجاوزت الاصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد 35 من أصل مئة ألف نسمة على مدى آخر سبعة أيام.

سيعتمد مبدأ التباعد على المدرجات (1,5 متر) مع ارتداء كمامات ومنع الكحول، وتكون تذاكر المباريات اسمية. ولن يتم قبول جماهير النادي الزائر. وعمليا، يعني هذا الأمر على سبيل المثال أن نادي بوروسيا دورتموند يمكنه استقبال 16200 متفرجا على ملعبه سيغنال ايدونا بارك.

واذا كان هكذا قرار يمنح القليل من الوقت للأندية قبل أيام من انطلاق البوندسليغا، الا أنه يشكل ارتياحا كبيرا لها.

وتتمتع الأندية الألمانية بأكبر معدلات الحضور في أوروبا، مع 44 ألف متفرج في المباراة الواحدة، وبالتالي تحصد عائدات مالية ضخمة. وكانت مباريات الدور الأول من الكأس نهاية الأسبوع الماضي، بمثابة تجربة لبعض الأندية، فحضر مباراة في دريسدن عشرة آلاف متفرج وخمسة آلاف في ماغدبورغ. وكان الدوري الألماني أول بطولة كبرى تستأنف منافساتها في منتصف مايو الماضي، بعد تعليقها بسبب كورونا.

