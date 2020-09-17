أوباميانغ جدد عقده مع أرسنال

دوليه

ذكر أرسنال الانكليزي أول من أمس أن مهاجمه بيير-ايمريك أوباميانغ وقع عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات لينهي تكهنات بشأن رحيله المحتمل مع دخوله العام الأخير من عقده.

وسيمنح قرار أوباميانغ بالبقاء مع أرسنال دفعة كبيرة للمدرب ميكيل أرتيتا الذي قال انه أراد بناء التشكيلة حول الدولي الغابوني عقب الفوز بلقب كأس الاتحاد الانكليزي الشهر الماضي.

وقال أوباميانغ في بيان «لم يكن التعاقد مع هذا النادي المميز محل شك. بفضل جماهيرنا وزملائي وعائلتي والجميع في هذا النادي أشعر أنني انتمي الى هنا. «أثق في أرسنال. يمكننا تحقيق أشياء كبيرة معا. نملك شيئا مثيرا هنا وأعتقد أن القادم أفضل لأرسنال».

وذكرت وسائل اعلام بريطانية أن العقد الجديد لأوباميانغ يجعل المهاجم البالغ عمره 31 عاما من أعلى اللاعبين أجرا في الفريق الى جوار لاعب الوسط مسعود أوزيل. وسجل أوباميانغ 72 هدفا لأرسنال في 111 مباراة منذ انضمامه للنادي اللندني في 2018 ليصبح عنصرا مهما في التشكيلة، اذ حصل على شارة قيادة الفريق في النصف الثاني من الموسم العام الماضي.

ومع امكانية غياب أرسنال عن المنافسات الأوروبية لأول مرة منذ 25 عاما عقب احتلاله المركز الثامن في الدوري الموسم الماضي، قاد أوباميانغ فريق المدرب أرتيتا للفوز بكأس الاتحاد الانكليزي والتأهل الى الدوري الأوروبي. وسجل المهاجم هدفين في انتصار نصف النهائي على مانشستر سيتي وكرر تألقه في النهائي ليحول تأخر فريقه بهدف الى فوز 2 - 1 على تشلسي.

وأنهى أوباميانغ الموسم الماضي كهداف للفريق برصيد 29 هدفا بينها 22 في الدوري متأخرا بفارق هدف واحد عن جيمي فاردي صاحب الحذاء الذهبي لهداف البطولة. وكان أيضا لاعب أرسنال الوحيد ضمن التشكيلة المثالية للعام.

وقال أرتيتا «كان من المهم لبيير-ايمريك البقاء معنا.. انه قائد مهم للفريق وجزء كبير مما نبنيه في النادي. يريد أن يكون مع أفضل لاعبي العالم وترك بصمته. يمكنه أن يحقق ذلك هنا».

ويأتي تمديد عقد أوباميانغ بعد انضمام الجناح البرازيلي ويليان لأرسنال في صفقة مجانية وكذلك المدافع غابرييل من ليل الفرنسي.

