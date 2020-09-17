إيفانوفيتش عاد إلى إنكلترا

دوليه

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الانكليزي أول من أمس تعاقده مع مدافع تشلسي السابق الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش، بعقد حر قادما من زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

وأحرز الصربي ثلاثة ألقاب في الدوري مع تشلسي ولقب دوري أبطال أوروبا في تسع سنوات مع فريق غرب لندن حتى عام 2017. واستهل وست بروميتش عودته الى «بريميرليغ» بخسارة أمام ليستر 0 - 3 الأحد.

وقال ايفانوفيتش (36 عاما) لموقع النادي الرسمي «البريميرليغ هو أفضل دوري في العالم».

تابع «أنا بحاجة لتحدي نفسي وأنا جاهز لهذا التحدي. أنا سعيد جدا للعودة الى الدوري الانكليزي». من جهته، قال مدرب وست بروميتش الكرواتي سلافن بيليتش «هو اضافة كبيرة لنا، كفريق صاعد الى البريميرليغ. يستوفي جميع الشروط بالنسبة الينا». وأضاف «لقد حقق كل شيء في مسيرته. كان رائعا. نحن سعداء. يضيف الخبرة والنوعية الى فريقنا داخل وخارج أرض الملعب».

