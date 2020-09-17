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دوليه

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كومان في الحجر الصحي


أكد بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا أول من امس ان لاعبه كينغسلي كومان يخضع للحجر الصحي في منزله قبل ثلاثة أيام من انطلاق دوري الدرجة الأولى الألماني عقب اختلاطه بأحد المصابين بفيروس كورونا.
ومن المرجح أن يغيب كومان، الذي سجل هدف الفوز في مرمى باريس سان جرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي في لشبونة، أن يغيب عن المباراة الافتتاحية لبايرن ميونيخ بالدوري عندما يستضيف شالكه غدا حيث يبدأ النادي البافاري الدفاع عن لقبه.
وقال النادي في بيان بدون تحديد مدة خضوع اللاعب للعزل «كينغسلي كومان لا يشارك حاليا في التدريبات. المهاجم البالغ عمره 24 عاما اختلط بأحد المصابين بفيروس كورونا ويخضع الآن لفترة عزل في منزله». وأضاف البيان «نتيجة اختباره لفيروس كورونا يوم الأحد الماضي جاءت سلبية. كومان سيحافظ على جاهزيته عبر حصص تدريبية افتراضية عن بُعد».


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