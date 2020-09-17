حمدالله قاد النصر إلى الفوز

دوليه

واصل المهاجم المغربي المتألق عبد الرزاق حمدالله هوايته التهديفية وسجل هدفي فريقه النصر السعودي في مرمى سيباهان اصفهان الايراني (2-0) أول من أمس في الدوحة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لدوري ابطال اسيا، في حين سقط السد القطري في فخ التعادل المثير مع العين الاماراتي 3-3 ضمن المجموعة ذاتها. وسجل حمدالله الهدفين في الدقيقتين 29 و48.

ورفع النصر رصيده إلى 7 نقاط مقابل 5 نقاط للسد القطري الذي تعادل مع العين الإماراتي 3-3، و3 نقاط لسيباهان ونقطة واحدة للعين. وبات النصر في وضع اكثر من جيد لبلوغ الدور الثاني للمسابقة القارية.

وسيطر الحذر على مجريات الشوط الاول الذي غابت فيه الفرص الخطرة حتى نجح النصر في افتتاح باب التسجيل من ركلة حرة عندما لعب الأرجنتيني غونزالو مارتينيز كرة عرضية سددها المغربي عبدالرزاق حمدالله برأسه على يمين الحارس الإيراني بايام نيازماند (29).

وكان مارتينيز (27 عاما) يخوض اولى مبارياته الرسمية في دوري الابطال في صفوف النصر بعد انتقاله اليه من صفوف اتلانتا يونايتد الاميركي الاسبوع الماضي. ولاحت فرصة أخرى للنصر لمضاعفة النتيجة ولكن خالد الغنام لعب الكرة بعيداً عن المرمى (34). ولم يمض على انطلاقة الشوط الثاني سوى دقيقتين حتى عزز النصر تقدمه بهدف ثان بعد مجهود فردي من سلطان الغنام الذي هيأ الكرة لزميله حمدالله فأطلقها قوية على يسار نيازماند (48).

وكاد حمدالله يسجل الهاتريك لكنه تعثر أثناء تسديد الكرة رغم انفراده بالمرمى (54).

وفي المجموعة ذاتها، انتهت مباراة السد والعين بتعادل مثير 3-3. وسجل اكرم عفيف (35) والاسباني سانتي كازورلا (55) والجزائري بغداد بونجاح (60) اهداف السد، والتوغولي لابا كودجو (5) والكازاخستاني اسلام خان (38) وخوخي بوعلام (67 بالخطأ في مرماه) اهداف العين.

وفشل العين في تحقيق الفوز في دور المجموعات للمباراة التاسعة تواليا، منذ ان تجاوز الريان القطري 4-1 في نسخة 2018. ولم يمهل للعين اصحاب الارض سوى 5 دقائق لافتتاح التسجيل، بعد عرضية من الانغولي ويلسون برونو سددها كودجو مباشرة في شباك سعد الشيب.

وسجل السد التعادل بعدما أبعد حارس العين خالد عيسى بقدمه رأسية بيدرو ميغيل ذهبت الى رمية تماس، ومن نفس الكرة ارسل الكوري الجنوبي نام تاي هي عرضية سددها اكرم عفيف على الطائر في الشباك(35). ولكن العين عاد للتقدم بعد خمس دقائق اثر تسديدة من بعد 30 مترا لاسلام خان خدعت الشيب تماما (38).

وبدأ السد الشوط الثاني بقوة وأصاب النشيط عفيف القائم (48)، قبل ان يسجل كازورلا القادم الى الفريق القطري من فياريال في اغسطس الماضي التعادل مستغلا تمريرة بونجاح المتقنة (55).

وتقدم السد للمرة الاولى عبر بونجاح (60)، لكن الاثارة استمرت بعدما ادرك العين التعادل اثر ركلة حرة سددها الاحبابي وحولها بوعلام بالخطأ في مرماه (67).

والحق بيرسيبوليس الايراني الخسارة الاولى بالتعاون السعودي بنتيجة 1-0 ضمن المجموعة الثالثة.وسجل شجاعي خليل زاده هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

وعلى الرغم من الخسارة بقي التعاون متصدرا للمجموعة بفارق المواجهات المباشرة مع الدحيل القطري الذي تغلب على الشارقة الاماراتي 2-1 في وقت سابق، في حين رفع بيرسيبوليس رصيده الى 4 نقاط.

