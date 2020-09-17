دنفر إلى نهائي «الغربية»

دوليه

بعد أن أصبح أول فريق في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ينجح في تحويل تخلفه 1-3 في سلسلتين من الـ بلاي أوف خلال موسم واحد، أكمل دنفر ناغتس الانجاز أول من امس وبلغ نهائي المنطقة الغربية للمرة الأولى منذ 2009، فيما كانت بداية سلسلة نهائي المنطقة الشرقية مثيرة بفوز ميامي هيت على بوسطن سلتيكس بعد شوط إضافي.

في أورلاندو، حيث يستكمل الموسم خلف أبواب موصدة بسبب فيروس كوفيد-19، حسم ناغتس سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية 4-3 بعد فوزه بالمباراة السابعة على لوس أنجليس كليبرز 104-89 بفضل جهود الثنائي الكندي جمال موراي والجوكر الصربي نيكولا يوكيتش.

وعلى غرار ما حصل في الدور الأول من ضد يوتا جاز حين تخلف 1-3 قبل الفوز 4-3، لعب موراي ويوكيتش الدور الأساسي في عودة فريق المدرب مايك مالون خلال هذه السلسلة ضد كليبرز الذي فرط بتقدمه 3-1 حُرِمَ من بلوغ نهائي المنطقة للمرة الأولى خلال 50 عاما من تاريخه في الدوري. وتألق موراي ويوكيتش في المباراة الحاسمة وقدما لمدربهما مالون أفضل هدية في عيد ميلاده التاسع والأربعين، بعد أن سجل الأول 40 نقطة مع 5 متابعات، فيما حقق الثاني تريبل دابل بتسجيله 16 نقطة مع 22 متابعة و13 تمريرة حاسمة، وأضاف كل من جيرامي غرانت وغاري هاريس 14 نقطة.وعلق يوكيتش على شراكته الناجحة مع موراي بالقول نحن نتحسن، نتحدث، نتقاتل، كل شيء. نحن بمثابة ثنائي تربطهما علاقة.

وبات دنفر ثالث فريق فقط في تاريخ الرياضة الأميركية المحترفة الذي يعوض تخلفه 1-3 مرتين في الأدوار الإقصائية خلال نفس الموسم، بعد كانساس سيتي روييلز عام 1985 (بيسبول) ومينيسوتا وايلد عام 2003 (هوكي).

وكما كانت الحال في الدورين الأول ضد جاز والثاني ضد كليبرز، سيكون ناغتس الفريق الأقل شأنا على الورق حين يبدأ سلسلة نهائي المنطقة الغربية الجمعة ضد ليبرون وجيمس ورفاقه في لوس أنجليس ليكرز في إعادة إعادة لنهائي 2009 حين خسر ممثل عاصمة ولاية كولورادو 2-4 وحُرِمَ من اللقب الأول في تاريخه. وفي المنطقة الشرقية، انطلق الدور النهائي بأفضل طريقة ممكنة بعد الفوز المثير الذي حققه ميامي على بوسطن 117-114 بعد التمديد، بفضل ثلاث نقاط لجيمي باتلر في آخر 12 ثانية من الشوط الإضافي، واعتراض دفاعي بلوك لبام أديبايو على جايسون تاتوم في آخر استحواذ لسلتيكس. وأشاد مدرب هيت إيريك سبويلسترا بأديبايو بعد الفوز التاسع لفريقه من أصل 10 مباريات خاضها حتى الآن في هذه الأدوار الإقصائية، قائلا عندما تواجه منافسا رائعا مماثلا (سلتيكس)، يتوجب عليك القيام بأمور تعجز حتى عن تفسيرها. وهذا كان بام (أديبايو) الليلة.

