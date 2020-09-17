باوك أقصى بنفيكا من «الأبطال»

دوليه

خرج بنفيكا بطل كأس أوروبا السابق من الدور التأهيلي الثالث بدوري أبطال أوروبا عقب خسارة صادمة 2-1 من باوك سالونيك بعد أن سجل الجناح الصربي أندريا زيفكوفيتش ضد فريقه السابق بعد أسبوع من تركه.

وتقدم دينامو كييف إلى الدور الفاصل بفوزه 2-0 على ضيفه ألكمار كما تغلب جنت البلجيكي 2-1 على ضيفه رابيد فيينا .ويلعب باوك مواجهتين ضد كراسنودار الروسي في الدور المقبل بينما يلتقي دينامو مع جنت على أمل الوصول لدور المجموعات بمشاركة 32 فريقا بالمسابقة ذات المكافآت المربحة. وعمق زيفكوفيتش، الذي قضى أربعة مواسم صعبة في البرتغال، جراح بنفيكا بطل أوروبا عامي 1961 و1962 بعد أن ساهم في خروج ناديه السابق. وعقب خسارته الثنائية المحلية أمام غريمه بورتو في الموسم الماضي وجه بنفيكا تركيزه نحو المسابقة القارية لكنه أهدر العديد من الفرص أمام منافسه اليوناني في شوط أول من طرف واحد استحوذ خلاله على الكرة بنسبة 72 في المئة. لكنه تعرض للعقاب بعد أن سجل ديميتريوس جيانوليس هدفا من مسافة قريبة في الدقيقة 63 ثم ضاعف البديل زيفكوفيتش التقدم في الدقيقة 75 بتسديدة متقنة. وقلص رافا سيلفا الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع من ضربة رأس لكن تأخر الوقت لتجنب هزيمة مخجلة ستفرض ضغوطا على المدرب جورجي جيسوس الذي عاد لبنفيكا هذا الصيف ليبدأ فترة ثانية مع النادي. وقاد جيسوس الفريق بين عامي 2009 و2015 ثم انتقل إلى فلامنغو ليتوج بثنائية الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس في 2019 لكنه يواجه مهمة صعبة الآن عقب عودته للبرتغال.

وتحمل دينامو ضغط ألكمار قبل أن يضعه مهاجم لوكسمبورغ جيرسون رودريغيز في المقدمة بعد الاستراحة وضمن ميكولا شابارينكو الانتصار بضربة رأس قبل النهاية.

ومنح نيكلاس دورش التقدم لجنت في الدقيقة 36 أمام رابيد وأضاف رومان ياريمتشوك الهدف الثاني من ركلة جزاء بينما سجل يوسف ديمير هدف حفظ ماء الوجه للزوار في الوقت المحتسب بدل الضائع.

