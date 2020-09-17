الأهلي يطالب بإيقاف أخطاء التحكيم

دوليه

خاطب الأهلي رسميا اتحاد الكرة المصري مطالبا إياه بالحد من أخطاء الحكام في مباريات الفريق. وجاءت خطوة الأهلي اعتراضا على مستوى الحكم إبراهيم نور الدين الذي قاد مواجهة الاتحاد في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي. وكان نور الدين احتسب ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندري وطرد لاعب الأهلي أحمد فتحي بينما اعترض الأهلي على رفض نفس الحكم احتساب ركلة جزاء للفريق بعد الرجوع لتقنية الفيديو. وقال الأهلي في بيانه «أرسلت إدارة النادي خطابا لاتحاد كرة القدم تطالب فيه بإيقاف الأخطاء التحكيمية غير المبررة والتي تشهدها مباريات الأهلي في بطولة الدوري مثلما حدث في المباراة الأخيرة والتي ارتكب خلالها الحكم أخطاء فجة أثرت على نتيجة المباراة». وأضاف «أكدت الإدارة على ضرورة تفعيل دور مراقبي الحكام الذين يتم تعيينهم من قبل اتحاد الكرة؛ للوقوف على مثل هذه الأخطاء والحد منها». وزاد «كما طالبت إدارة النادي بإيقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة الاتحاد (نور الدين) والذي يحاول وباستمرار استفزاز مشاعر اللاعبين والجهاز الفني ويصدر بحقهم العقوبات».وشدد على ضرورة تحديد طريقة ذات معايير واضحة لاختيار الحكام تتماشى مع مبادئ وقوانين كرة القدم.

