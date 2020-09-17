كارتيرون يرحل عن الزمالك.. ويحيى بديل مؤقت

دوليه

في مفاجأة مدوية قدم الفرنسي باتريس كارتيرون استقالته من تدريب الزمالك المصري ودفع الشرط الجزائي البالغ نحو ربع مليون دولار. ولم يكن أحد يتوقع رحيل كارتيرون عن الزمالك خاصة وأنه جدد عقده في يونيو الماضي لموسم جديد وحقق بطولتي السوبر المصري والسوبر الأفريقي هذا الموسم.

كما وصل الزمالك مع كارتيرون إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والفريق ضمن المرشحين بقوة لحصد اللقب القاري. كما يسير الفريق بصورة جيدة في الدوري وانفرد بالوصافة بعد صراع مع بيراميدز ما يعني أنه سيتأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل حال حفاظه على مركزه الحالي. وعقب تقدم كارتيرون باستقالته عقد مرتضى منصور رئيس النادي جلسة معه وقام بتصويرها وبثها وقال فيها كارتيرون إنه لم يرحل عن تدريب الزمالك بسبب المال. وأضاف «لم أتوقف عن العمل بسبب المال وأشكر مرتضى على ثقته والتجربة نجحت بعدما حققنا السوبر المصري والأفريقي وصعدنا لنصف نهائي دوري الأبطال».

وأكد أنه درس الرحيل منذ فترة واختار الوقت المناسب لمغادرة الفريق، موضحا أن الزمالك أمامه شهر كامل من أجل التحضير لدوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أن قراره نهائي ولا رجعة فيه رغم أنه لم يكن قرارا سهلا موضحا أن الزمالك يملك لاعبين مميزين. أما مرتضى فقال إنه حزين لرحيل كارتيرون لكن هذا القرار سيمنح اللاعبين دفعة قوية لتقديم أفضل ما لديهم في المرحلة القادمة.

وأضاف «هدفنا أن نحصد لقب دوري أبطال أفريقيا وسنرسل وفدا إلى أوروبا لاختيار المدرب الجديد الذي سيستكمل الموسم وسيقود الفريق في الموسم الجديد».وقال «سألت كارتيرون عن سبب طلبه الرحيل وأكد لي أنه مضغوط ويشعر بالضيق وهو أمر يتحمل مسؤوليته عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الذي قرر إقامة مباريات الدوري كل 3 أيام».

وأضاف «كارتيرون هرب من مركب تسير وليست غارقة والأمر غير مقنع بالنسبة لنا نهائيا.. ومجلس الزمالك ليس مقتنعا بهذه المبررات وواثق أن كارتيرون لديه عرض دفعه للرحيل».

وتابع «كارتيرون طلب السفر إلى فرنسا صباح أمس ونفى تماما فكرة تدخل أحد في عمله ولكنه غاضب من المناخ وأكد أن الضغط الحالي جعل الفريق يتعادل مع سموحة بسبب هذا الإجهاد».

وأشار إلى أن الزمالك لا يتمسك ببقاء كارتيرون فقط بسبب بطولة دوري أبطال أفريقيا ولكن لكونه مدربا كبيرا وله سمعته المميزة التي أصبحت على المحك موضحا أن جماهير الزمالك الكبيرة سامحته في بعض المباريات وغفرت له بعض الأخطاء وحملته على الأعناق. وزاد موجها حديثه للمدرب «دعنا نتحدث على المكشوف أنت مدرب محترف ولست مصريا ومن حقك البحث عن مصلحتك وأيضا الحفاظ على سمعتك المهنية فرحيلك بهذا الشكل سيضر بك مستقبلا رغم أنك سعيت لتجديد العقد وأنا رحبت بذلك لأنك مدرب محترم».

وأضاف «تمسكنا بتجديد عقدك ونحن لا نعلم استكمال الدوري من عدمه وراهنا عليك وجددنا العقد وكنا واثقين في قدراتك ويحزنني أن تسيء لسمعتك أيا كانت قيمة العقد الجديد الذي تملكه سواء من السعودية أو الإمارات ولو طلبت زيادة راتبك سأفعل ذلك للإبقاء عليك». وتابع «لو أردت البقاء لمدة شهر لقيادة الفريق بدوري أبطال أفريقيا مع إعفائك من الشرط الجزائي وستحصل على مكافآتك وعليك فقط استئذان ناديك الجديد». وقال «حزين أن يقال عليك هارب وبصرف النظر أنك ستضعنا في ورطة برحيلك ولكننا متمسكون بك لأنك محل ثقتنا». وختم «رحيل كارتيرون يبدو لي أنه مؤامرة على الزمالك والنادي الذي سيتعاقد معه عليه تحمل ما سأفعله».وأثار قرار كارتيرون بالرحيل عن الزمالك جدلا كبيرا خاصة وأنه كان غير متوقع بالمرة.وباتت الوجهة المقبلة للمدرب الفرنسي لغزا كبيرا وأكد أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك الأسبق أن كارتيرون سيذهب لتدريب التعاون السعودي.

وأضاف أنه تواصل مع بعض الأصدقاء بالسعودية وأكدوا له أن كارتيرون تلقى تحويلا ماليا لدفع الشرط الجزائي للزمالك والسفر إلى فرنسا ثم العودة للسعودية. وقرر مجلس إدارة الزمالك تكليف طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بالزمالك بخلافة باتريس كارتيرون في تدريب الفريق بصورة مؤقتة ولحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

