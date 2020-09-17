التأجيل من مصلحة الطرفين

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منح قرار اتحاد الكرة تأجيل نهائي كأس الأمير الفرصة للكويت والعربي من أجل الحصول على المزيد من الراحة وتجهيز اللاعبين الذين نالهم الإجهاد بسبب توالي المباريات في الفترة الأخيرة منذ عودة النشاط الرياضي في أغسطس المقبل. وأعلن الاتحاد على عبر حسابه الرسمي في «تويتر» عن تأجيل المباراة النهائية لكأس الأمير لتقام في 07:30 مساء الاثنين المقبل بدلاً من اليوم الخميس. ولم يذكر الاتحاد في خبره المقتضب أسباب هذا التأجيل الذي جاء بعد موافقة الناديين المتأهلين إلى النهائي.

ومنذ عودة النشاط في 15 أغسطس الماضي، لعب الكويت 7 مباريات في 28 يوماً بمعدل مباراة واحدة كل 4 أيام، وهي فترة قصيرة جداً خصوصاً أنها جاءت بعد التوقف الطويل لمدة قاربت الـ 6 أشهر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. ورغم أن الأبيض كان من أول الأندية التي عاودت التدريبات وظهر مستوى اللياقة البدنية جيداً عند لاعبيه، إلا أن حصول الفريق على المزيد من الراحة قبل المباراة النهائية سيكون له الأثر الإيجابي خصوصاً أن الترشيحات تصب في مصلحته، والغياب الوحيد هو لطلال الفاضل المصاب، لكن الأمر ليس مقلقاً للمدرب الهولندي رود كرول لوجود يوسف الخبيزي الذي شارك في أكثر من مباراة أو العراقي أمجد عطوان.

على الطرف المقابل، يحتاج العربي هو الآخر للمزيد من الراحة خصوصاً أن مدربه الجديد اللبناني باسم مرمر لم يشرف على الفريق إلا في 3 مباريات: أمام التضامن في الدوري وانتهت بالفوز 2-0، وأمام برقان (4-1)، وأمام اليرموك (8-7 بالركلات الترجيحية). وبالمثل شهدت الفترة الماضية ضغط مباريات للأخضر الذي لعب 6 لقاءات منذ 21 أغسطس الماضي، وافتقد بعض اللاعبين في فترات متفاوتة قبل أن تكمل صفوفه أمام اليرموك في نصف النهائي. وتقدم النادي باحتجاج على طرد الغاني عيسى يعقوبو لاعب الوسط الذي طُرد في مباراة نصف النهائي بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، لكن من المستبعد قبول الاحتجاج وبالتالي غياب اللاعب عن المباراة النهائية سيكون مؤكداً. وطلب مرمر من إدارة النادي الإبقاء على الإسباني تشافي توريس إلى ما بعد المباراة النهائية من أجل الاستفادة من جهوده في ظل غياب يعقوبو. وكان تشافي وجه رسالة وداع إلى جماهير معلناً نهاية رحلته مع الأخضر وعودته إلى بلاده. في سياق متصل، عقد في الساعة 11:00 من صباح يوم أمس بمقر الاتحاد الاجتماع الفني للمباراة النهائية.

وحضر الاجتماع مراقبا المباراة حامد كميل واحمد الزيد، بالاضافة الى باسل الظفيري ممثلا عن نادي الكويت وعبدالله الحائري ممثلا عن النادي العربي.

وشهد الاجتماع مناقشة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتحديد مواعيد وصول الفريقين الى ستاد جابر.

