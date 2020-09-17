الصدارة في «يد» الكويت

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أثبت الكويت علو كعبه في دوري كرة اليد بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على منافسه السالمية 29-19 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الـ 12 من الدور التمهيدي للبطولة التي شهدت أيضاً انتصاراً لافتاً لكاظمة على العربي 28-23، فيما تغلب النصر على خيطان 31-29، والقرين على التضامن 36-24. ورفع الكويت رصيده إلى 24 نقطة في صدارة البطولة، فيما ارتفع رصيد كاظمة إلى 21 نقطة في المركز الثاني مع السالمية صاحب الرصيد ذاته، وبقي العربي على رصيد 20 نقطة متكبداً الهزيمة الثانية على التوالي.

واصبح رصيد النصر 14 نقطة، في حين صار رصيد القرين 9 نقاط، وبقي خيطان على رصيده السابق 4 نقاط، والتضامن نقطتين في ذيل الترتيب.

وبهذا الانتصار أثبت الكويت قدرته على مواصلة الانتصارات حيث لم يخسر الأبيض منذ سبعة مواسم كاملة محققاً جميع البطولات الممكنة.

وكان السالمية الذي لم يذق طعم الهزيمة قبل لقاء الأول من امس، هذا الموسم محققاً 10 انتصارات مقابل تعادل واحد بقيادة مدربه الجديد أحمد فولاذ، يمني النفس في وضع حد لسلسة انتصارات الكويت خصوصا بعد المستوى المميز الذي قدمه السماوي في البطولة لغاية الان، لكنه اصطدم بقوة وتميز لاعبي الكويت بقيادة مساعد المدرب الوطني هيثم الرشيدي الذي قاد الفريق للانتصار السادس على التوالي تحت قيادته لتأخر وصول مدرب الفريق المصري مجدي أبو المجد.

وفي المباراة الاخرى استمر البرتقالي في تقديم عروضه القوية محققاً انتصارا مستحقاً على العربي ومتقدماً إلى مركز الوصافة. وتجرع العربي الهزيمة الثانية على التوالي بعد الاول أمام السالمية في الجولة الماضية. وضمنت فرق الكويت وكاظمة والسالمية والعربي والقادسية تأهلها إلى الدوري الممتاز قبل 3 جولات من ختام الدور التمهيدي فيما بقيت البطاقة الاخيرة بين برقان والنصر مع أفضلية للأول.

