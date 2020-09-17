المعتوق موضحاً تفسير حكم «التمييز» في دوري 2016 - 2017: اعتماد النقاط الثلاث للعربي في المنازعة

محلية

أصدر المحامي محمد عيسى المعتوق توضيحاً بشأن تداعيات تفسير حكم التمييز في دوري 2016-2017، وقال: «وردتني العديد من التساؤلات والاستفسارات حول قضية دوري 2016-2017، لذلك سوف نوضح ما حصل بالآتي:

1- بعد إغلاق ملف التنفيذ بسبب الخلاف حول تفسير حكم محكمة التمييز، والذي يرى كل طرف أن الحكم لصالحه، تقدمنا بطلب تفسير الحكم بتاريخ 28-8-2019.

2- تم تقييد ذلك الطلب «الكترونيا» أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم، حسب الاجراءات المتبعة قانونا في المحكمة.

3- تفاجأنا في الجلسة المحددة لنظر طلب التفسير، أن نادي الكويت تقدم بطلب رد وتغيير كل أعضاء الدائرة عن نظر طلب التفسير، وكان هذا الطلب يناقض ما يدعيه نادي الكويت بأن ذات الدائرة سبق وأن حكمت لصالحه في قضية النقاط الثلاث، فطالما أن نادي الكويت يدعي أن المحكمة قد حكمت لصالحه، فلماذا يطلب أن تقوم محكمة أخرى بتفسير هذا الحكم؟ وهو محل استغراب ويثبت بطلان ادعاءات نادي الكويت.

4- لذلك كانت لدينا قناعة بأن طلب الرد هو وسيلة لإطالة أمد التقاضي، ومحاولة من نادي الكويت لتغيير الحكم، بطلب منع دائرة من أن تقوم بتفسير حكمها الذي أصدرته، واستبدالها بدائرة أخرى لم تصدر الحكم المطلوب تفسيره.

5- صدر الحكم في طلب الرد: برد رئيس الدائرة فقط، ورفض رد باقي الأعضاء، وقد تمسكنا ببطلان ذلك الحكم بدعوى جديدة، لأننا نرى أن ذات الدائرة -بكامل أعضائها- هي التي يجب أن تفسر حكمها.

6- رغم أن باقي أعضاء الدائرة لم يتم ردهم ورغم أن حكم رد الرئيس كان منظورا ومعرضا للالغاء: تفاجأنا بصدور قرار من رئيس محكمة التمييز «بسحب ونقل» طلب التفسير لدائرة أخرى، ودون سواه من الطلبات والطعون المتراكمة والمقدر عددها بالآلاف لدى كل دائرة، وكان وذلك القرار يشكل سابقة: بأن يصدر حكما من دائرة و»يسحب» طلب تفسيره منها بقرار فردي «وينقل» إلى دائرة أخرى لم تصدر الحكم المطلوب تفسيره.

7- صدر بالأمس حكم بعدم جواز الطعن بالبطلان في حكم رد الرئيس، أما بالنسبة لطلب التفسير، فقد صدر فيه بالأمس كذلك حكم من الدائرة الأخرى، وأطلعنا اليوم على حيثياته ولله الحمد ورغم كل ما سبق فإنه لم يغير الحكم الأصلي بل انتهى إلى أن الحكم الأصلي كان واضحا ولا يحتاج إلى تفسير بل وأكد على ما تمسكنا به من أن مجلس إدارة الاتحاد لم يتعرض إلى المنازعة المطروحة بين النادي العربي ونادي الكويت، وبذلك تكون اللجنة الأولمبية هي وحدها من تعرضت لذلك النزاع بقرارها (اعتماد النقاط لصالح نادي الكويت وإلغاء قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد) وقد قضى الحكم الأصلي صراحة ببطلان قرار اللجنة الأولمبية فيكون قرار لجنة الإستئناف في هذه الحالة (باعتماد النقاط للنادي العربي) هو المعتمد في هذه المنازعة الرياضية باعتبارها آخر وأعلى لجنة داخلية نظرت المنازعة داخل الإتحاد وقبل انتقالها للجنة الأولمبية ولم يمنح الحكم لأي جهة لاحقة على لجنة الاستئناف الحق في نظر هذه المنازعة، وهو بالتأكيد حكم تاريخي يعزز مبدأ استقلالية الهيئات القضائية الرياضية.

8- وعليه نؤكد للمتابعين الكرام استمرارنا في إجراءات تنفيذ قرار لجنة الاستئناف، احتراما لأحكام القضاء الصادرة باسم صاحب السمو أمير البلاد، واحتراما لمبدأ استقلالية الهيئات القضائية الرياضية».

