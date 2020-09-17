«طائرة القادسية» رد التحية لكاظمة

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رد القادسية التحية لكاظمة وهزمه 3-1 (19-25، 25-17، 25-15، 26-24) في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من امس استعدادا لمنافسة المربع الذهبي لبطولة الدوري للكرة الطائرة التي ستنطلق 5 أكتوبر المقبل.

وكان كاظمة فاز على القادسية بالنتيجة ذاتها مطلع الاسبوع الحالي في لقاء ودي أيضا. وقدم الأصفر تحت قيادة مدربه البحريني رضا علي مستوى متميزا مكنه من تحقيق الفوز على البرتقالي.

ويطمح القادسية الذي تعاقد مع المدرب البحريني الشهر الماضي إلى الدخول للمنافسة على اللقب بقوة كما انه يعد الفريق لمنافسات الموسم المقبل الذي سينطلق نوفمبر المقبل. من جانبه افتقد كاظمة خدمات نجم الفريق عبدالرحمن المطوع بسبب الاصابة. وكانت البطولة توقفت مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

