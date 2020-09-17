دخان حرائق كاليفورنيا يصل إلى أوروبا

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أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي «كوبرنيكوس» أن الحرائق التي تجتاح الغرب الأميركي أشد «بعشرات إلى مئات المرات» من المعدل الذي سجل في السنوات الـ15 الماضية مشيرة إلى أن الدخان الكثيف المنبعث منها وصل إلى أوروبا. وقال مارك بارينغتون، العالم بـ«كوبرنيكوس» في بيان، أمس إن نشاط هذه الحرائق «غير المسبوقة» هذا العام هو «أكثر كثافة بعشرات إلى مئات المرات من معدل الفترة بين 2003 و2019 في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكذلك في العديد من الولايات المتضررة». وقد أطلقت حرائق كاليفورنيا وأوريغون في الجو «كمية من الكربون في 2020 أكبر بكثير ما سجل في أي سنة أخرى منذ بدء قياس الكربون من قبل الإدارة في 2003».