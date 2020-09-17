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«الصحة»: دواء «نسيج بنكرياس الخنزير» حلال شرعاً


أكدت وزارة الصحة أن أحد أدوية مرض التليف الحويصلي وسرطان البنكرياس، الذي يصرف في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة ويحتوي على منتجات من نسيج بنكرياس الخنزير، حلال شرعا، وفقا لفتاوى من وزارة الأوقاف. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن هذا الدواء مسجل في الكويت منذ العام 2015. وأوضحت أن أمر هذا الدواء عرض على لجنة الأمور العامة في إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف التي أكدت أن «الجيلاتين» يعتبر مادة مستحلة فهو غير الجلد والعظم الذي استخرج منهما وعلى هذا فإنه يباح صنعه وأكله وبيعه وشراؤه. وأضافت أن إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف اوضحت أن هناك بعض المنتجات الدوائية والغذائية التي يدخل في تركيبها الجيلاتين المستخلص من شحوم الخنزير، لافتة إلى أن صناعة هذه المنتجات تغير من خصائص المادة الأصلية نتيجة تفاعلها الحراري والكيميائي بما يجيز استخدامها شرعاً.


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