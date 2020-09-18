أول النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في دار يمامة صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

من جهة أخرى بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية الى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والى أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين عبر فيهما سموه عن خالص تعازي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتعازي سموه وصادق مواساتهما بوفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموهما وأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين.

على صعيد مختلف بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى فخامة السيد بوب دادي حاكم عام بابوا غينيا الصديقة عبر فيها سموه عن تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة الى يوشيهدي سوغا رئيس وزراء اليابان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لوزراء اليابان الصديقة متمنيا سموه لسعادته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

