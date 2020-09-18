أول النهار

استقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر في قصر السيف أمس رئيس مجلس نواب جمهورية العراق الشقيق محمد الحلبوسي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

من جهته استقبل وزير الخارجية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ د. أحمد ناصر الصباح رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الشقيقة محمد الحلبوسي في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق الى الكويت.

وتم خلال اللقاء استعراض أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك فيما بينهما على جميع الصعد اضافة الى مناقشة آخر التطورات الاقليمية والدولية. حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

