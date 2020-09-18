أول النهار

أقامت منظمة الأمم المتحدة في الكويت بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الأشغال، وبلدية الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة وبالتعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ندوة مرئية حول «التنمية الحضرية ومدن المستقبل».

وفي كلمته قال ممثل الامين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم الدكتور طارق الشيخ: «في حين أن العالم يواجه العديد من النكسات مقاضاة «كوفيد-19» والأزمة الاقتصادية، فان مشاريع التنمية الحضرية الضخمة في الكويت لم تتوقف نتيجة لتفشي الوباء ولا للتوقف الاقتصادي، بل استخدم الحظر الذي طبقته الدولة في الأشهر الماضية للتقدم والاستثمار في بناء الطرق السريعة والجسور، واعادة بناء وتجديد الطرق القديمة. كما أن هذا الوباء أتاح فرصة للحكومة الكويتية لرفع مستوى منصاتها الحكومية الالكترونية من خلال توفير خدمات الانترنت في مجالات الخدمات الحكومية، والدوائر السياسية، والمدارس، والخدمات الطبية، من التعيينات الى مستوى الاستشارات، على مستوى القطاع الخاص. وأضاف د. طارق الشيخ أن حكومة الكويت أبدت شفافية هائلة منذ اليوم الذي تم فيه الاعلان عن الوباء، من خلال الاعلان عن آخر المستجدات حول الوضع المستمر لتفشي الوباء «كوفيد-19»، وخطة استجابتها الفاعلة السريعة، وما تسعى اليه الحكومة كحلول، ليس فقط في المجال الطبي ولكن أيضا في ساحة التنمية.

ومن جانبها عبرت نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة شريف عن مدى أهمية الندوة مشددة على الحاجة الماسة لتعزيز التماسك الاجتماعي وبناء الثقة من خلال الحوارات الجماعية والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص خلال عملية اعمار المدن.

بدوره قال نائب رئيس برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومدير مكتب السياسات والبرامج هاوليانغ شو: «إنه قد نجح برنامج الأمم المتحدة الانمائي على الصعيد العالمي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لتنفيذ نماذج أعمال جديدة ترتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة». وأعقب ذلك انطلاق فعاليات الندوة الافتراضية حيث بدأ المحور باشارة الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الى أن «الابتكارات لا تتعلق بالتكنولوجيا فقط، بل تنطبق على العمليات ومشاركة الناس في الحكم الشامل والتخطيط العمراني. تسريع التفكير المبتكر وطرق مختلفة للحوكمة وخطط للمستقبل».

وشارك عمران حيات، ممثل غرفة التجارة والصناعة، وتطرق لمحور المدن الذكية والقطاع الخاص المتذبذب. كما شارك حمود العنزي، عضو المجلس البلدي، عن مدن المستقبل على مستوى البلديات. وكانت مداخلة الدكتورة. سميرة عمر، المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، عن التعافي الأخضر والشامل من أجل مستقبل مرن والتخفيف من آثار تغير المناخ. وقد أدار الندوة كل من هيديكو هادزياليتك، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت والدكتورة اميرة الحسن، رئيس مكتب موئل الأمم المتحدة لدول الخليج في الكويت.

وعند انتهاء المشاركين من حديثهم كانت فقرة الأسئلة والأجوبة والتي شهدت تفاعلا كبيرا من قبل جمهور الندوة، وقد تم عرض فيديو قصير حول تطلعات شباب وأطفال الكويت وامنياتهم لـ«كويت 2035».

