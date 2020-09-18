الأولى

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه سيفض دور الانعقاد الثلاثاء المقبل بعد استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وقال في تصريح للصحافيين امس: «سأحاول ان تكون هناك جلسة خاصة او اكثر ان سمح لنا الوقت، فاستجواب رئيس الوزراء سيكون يوم الثلاثاء، وسيخصص يوم الأربعاء للقوانين وبعدها سيفض دور الانعقاد بناء على تداعيات جلسة الثلاثاء».

من جانب آخر دعا الغانم الشعب الى رصد الأكاذيب والاشاعات التي تحاول بعض الأدوات ان تروجها، معاهداً اياه انه سيكشف بعد فض دور الانعقاد بالأدلة والبراهين والدليل القاطع والواضح الكثير مما يحدث في المشهد السياسي.

وذكر الغانم «كل ما يذكره بعض الأدوات يبدأ بالحسابات المشبوهة، فهي تذكر المعلومة او الاشاعة او التعليمات وبعدها تأتي على لسان بعض الأدوات مثله ومثل اداة اخرى ايضا، فحتى من يقفون وراءهم لا يحترمونهم فلا يعطونهم المعلومات او التعليمات اولا، بل يضعونها في الحسابات المشبوهة ثم يقولون لهم انتم الآن الردادات، وهذا امر راجع لهم فكل انسان له كرامته ومقامه ومن يقبل على نفسه فالأمر راجع له».

وأستذكر في هذا الصدد الخطاب التاريخي لسمو نائب الأمير ولي العهد في الثالث والعشرين من اغسطس الماضي عندما وصف الحسابات المشبوهة بمعاول الهدم والافتراء والفتنة وتأكيد سموه على عدم السماح لفئة ضالة بجر البلد الى الفتنة والانقسام. واستطرد الغانم قائلا: «رددت على سموه كرئيس للمجلس وغالبية الأعضاء والشعب الكويتي بالسمع والطاعة، وأؤكد مجدداً اننا سنقف امام هذه الفئة الضالة ولن نسمح لها بترويج الأكاذيب والاشاعات بأساليب منحطة والطعن بالذمم والأعراض وكل الأمور السلبية التي شاهدتموها وسنقتدي ونلتزم بحديث سمو نائب الأمير».

واضاف: لن اسمح وفق صلاحياتي كرئيس للمجلس باستخدام اسماء نساء فاضلات من الأسرة الحاكمة او خارجها واقحامهن بشكل يفتقد الى الرجولة والمروءة في اتون الابتزاز السياسي.

وأضاف الغانم «ردي على اساءة النائب محمد المطير لازم لأنه اقحم اسم سيدة فاضلة يحترمها كل الكويتيين في خلافات سياسية يجب ابعادها عن النساء الفاضلات». وأشار الى ان النائب المطير ادعى شطب مدح للشيخة العنود الأحمد، مبيناً «هي سيدة يجمع عليها كل الكويتيين بالمحبة وبطيبها وخيرها وتحظى باحترام الجميع، وهي بعيدة عن السياسة، الا انه للأسف اقحمها وذكر اسمها مع اسماء سيدات فاضلات باستجواب وزير الداخلية انس الصالح في مرافعته الهزلية التي كانت مثار تندر كل الكويتيين خلال الفترة الماضية». وذكر ان من واجبه كرئيس للمجلس ووفقاً للمادة (30) من اللائحة الداخلية بألا يسمح باقحام اسماء النساء الفاضلات في الخلافات السياسية وشطب ما يتعلق بذلك.

وأضاف الغانم «المطير حاول ان يصور بأنه تم شطب مدح هذه السيدة التي تستحق اكثر من المدح، لكن ما ذكره لم يكن مدحاً وانما كان بصيغة مدح يقصد به الاساءة ولا يخرج ما ذكره عن امرين كلاهما سيئ». واستطرد قائلاً «الأمر الأول اما انك كنت تحاول احراج سمو رئيس مجلس الوزراء بذكر محارمه وأسماء نساء في اسرته الصغيرة اثناء هجومك الفج عليه وهذا عمل اقل ما يقال عنه انه ليس به رجولة او ذرة مروءة».

وخاطب الغانم المطير قائلاً «اذا كنت تريد ان تهاجم سمو رئيس مجلس الوزراء او اي سياسي فهاجمه بشخصه او دلل على كلامك بمستندات او بأدلة او بحجج مقنعة فهذا حقك، لكن ان تذكر اسماء نساء فاضلات ومن بينهن السيدة الشيخة العنود في محاولة لاحراج رئيس الوزراء فهذا عمل ليس به رجولة او مروءة، ولذلك شطب هو وغيره من المرافعة».

وقال الغانم «اما الأمر الثاني فهو انك تنافق وتحاول ان تمسح جوخ لبعض الشيخات وهذا شأنك، لكن افعله خارج قاعة عبد الله السالم وليس بالقاعة». وأكد ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ايا كان سواء من الأسرة الحاكمة او من خارجها فهو برئ حتى تثبت ادانته، مشيراً الى ان من يحدد الادانة من البراءة في دولة المؤسسات هو القضاء العادل.

وأضاف الغانم «نتمنى السلامة والبراءة للجميع، ولا نتمنى ان يتعرض احد لأي اساءة، لكن الدفاع عن اي شخص او متهم يكون بالدفاع عن افعاله وأعماله ويحكم عليه بالادانة او بالبراءة بناء على عمله، وليس بناء على من هي خالته او من هي عمته او من هي جدته مع احترامي لكل الشخوص والأسماء».

وأوضح الغانم ان المادة (29) من الدستور نصت على ان الناس متساوون في الكرامة الانسانية وأيضا متساوون امام القانون ولا يوجد احد اعلى من احد، مبيناً «وفق هذه المقاييس فجهات التحقيق لا تسألك ماذا فعلت ولا تحكم عليك بعملك ولكن اول ما تسألك تسألك منو خالتك او منو عمتك او منو جدتك وبناء عليه تقرر اذا كنت بريئاً او مداناً، وهذا الكلام الذي كان يقوله المطير في مرافعته».

وقال ان سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اكد في خطابه ان القانون فوق الجميع ولا احد فوق القانون، مضيفاً «سموه اكد على ذلك مرارا وتكراراً وكذلك في مناسبات سابقة سمو الأمير وكذلك الدستور الذي اقسمنا على احترامه».

وذكر الغانم «من ضمن محاولات النائب المطير في الاساءة لي وهذا امر غير مستغرب منه، كان يقول في مرافعته (لن اقول مثل غيري من يقول لكم تبون الحكم ولا ما تبونه)، اقول له على الأقل من باب الأمانة والرجولة وان كنت تتحلى بأخلاق الفرسان فلتقل تصريحي كاملاً دون اجتزاء».

وأضاف مخاطباً المطير «انا قلت هذا الكلام بشكل كامل وليس مجتزئاً كما ذكرته في يوليو 2012 في معرض وموقف مختلف تماما عما حاولت ان تصوره، فأنا قلت اخاطب ذرية مبارك وأستثني حضرة صاحب السمو وسمو ولي العهد ووجهت نصيحة من ناصح محب وأمين وكانت تتعلق بمن تأتمر أنت في السابق واليوم بأمره».

وأكد الغانم «نصيحتي كانت في محلها منذ عام 2012 وثبتت صحة كلامي في كل القضايا من بلاغ الكويت والاساءة للقضاء وقروب الفنطاس وغيرها، لكن انت ما يثبت انك كنت اداة في ذلك الوقت عندما كان من تأتمر بأمرهم في الحكومة كنت تقول ان اي استجواب لرئيس الوزراء مخالف للشرع، وبعد خروجهم من الحكومة اصبحت تقول ان استجواب رئيس الوزراء واجب شرعا، فالآن الشرع يحرم ام يحلل استجواب رئيس الوزراء؟».

وزاد «وان كنت انا على يقين بأن الشريعة والشرع براء منك كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب فهذا الأمر انا متأكد منه، ولكن ان تأتي وتذكر هذا الأمر الآن في عام 2020 وتجتزئه وتقرنه بأمر حدث في عام 2012، فأعتقد انه عمل جبان لا يقوم به الا وضيع». واختتم الغانم تصريحه قائلا: «اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لكل ابناء الشعب الكويتي ونسأله ان يرجع اميرنا وقائد نهضتنا مشافى معافى الى البلاد عاجلا لا آجلا».