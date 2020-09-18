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أغلقت وزارة الصحة أول من أمس مركز الفحص السريع لفيروس كورونا المستجد في ستاد جابر بعد 120 يوما من الخدمة في مواجهة الوباء العالمي.

وأعلنت الوزارة بدء استقبال الراغبين في أخذ مسحة الفحص المخبري لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في مركز الفحص السريع بالمركبات في منطقة صبحان اعتبارا من بعد غد الأحد.

وقال مدير إدارة الصحة العامة في الوزارة د. فهد الغملاس لـ«كونا» إن مركز الفحص السريع في صبحان سيوفر الفحوصات المخبرية الخاصة بمرض «كوفيد - 19» ومن أهمها مسحة أنف - بلعومية (PCR) التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض وتحديد بؤر انتشاره بالتوازي مع المسوحات الميدانية بالمناطق المختلفة الخاصة بالترصد النشيط.

وأضاف الغملاس أن استقبال المراجعين سيكون يوميا من الساعة 30ر5 مساء في مرحلة التشغيل الأولية على أن تزداد ساعات العمل بعد استكمال تلك المرحلة للتأكد من جودة الخدمة وتوفيرها بسرعة ويسر للمراجعين.

وأوضح ان الطاقة الاستيعابية للمركز الجديد تتمثل في استيعاب قرابة الألف مراجع يوميا، مشيرا إلى أن هذا العدد قابل للزيادة بالمستقبل بعد استكمال المرحلة التشغيلية الأولى. من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 825 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد-19» ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 97824 في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 575 . وأوضحت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9338.

وأشارت إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5968 ليبلغ مجموع الفحوصات 695556 وكانت الوزارة أعلنت شفاء 724 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 87911 حالة.