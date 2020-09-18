الأولى

أكدت الكويت التزامها التام بتقديم إسهاماتها المالية والمساعدات الاغاثية للشعب اليمني وتوفير احتياجاته الطبية والغذائية بشكل دائم ومتواصل.

وقال مصدر لـالنهار ردا على الانتقادات التي وجهها المسؤول الاممي لشؤون الاغاثة في الامم المتحدة لكل من الكويت والسعودية والامارات بعدم دعمها لخطة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية لليمن: الشواهد التي قدمتها الكويت لمساعدة الشعب اليمني كثيرة ولا تعد ولا تحصى كما أننا ملتزمون بالاستمرار في تقديم كل الاحتياجات الاغاثية لتجاوز ما يعانيه الشعب هناك من عوز وحاجة لامدادات غذائية وطبية كما أن دعمنا لصندوق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية لم يتوقف.

